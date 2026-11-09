أحمد فلوكس يعلن رفض عروض دراما رمضان 2027 ويؤجل العودة للتمثيل

كشف الفنان أحمد فلوكس عن تلقيه عروضًا للمشاركة في موسم دراما رمضان 2027، منها عمل مع غادة عبد الرازق، لكنه قرر تأجيل عودته للشاشة مؤقتًا.

أكد الفنان أحمد فلوكس أنه تلقى مجموعة من العروض الفنية المرموقة للمشاركة في موسم دراما رمضان 2027 ، لكنه اتخذ قراراً غير متوقع يتمثل في رفض المشاركة حالياً. وشملت هذه العروض السينمائية والتليفزيونية مشروعاً فنياً يجمع بينه وبين الفنانة غادة عبد الرازق ، فضلاً عن عرض آخر قدمه إليه المخرج رؤوف عبد العزيز. وبعد تفكير دقيق في مسار مسيرته الفنية، قرر فلوكس تأجيل عودته إلى الشاشة الصغيرة أو الكبيرة حتى مرحلة لاحقة، دون تحديد موعد محدد لاستئناف نشاطه الفني.

تفاصيل العروض ورفض العودة المؤقت

كشف أحمد فلوكس عن تفاصيل دقيقة حول العروض التي تلقاها، موضحاً أن أحدها يجمع فنياً بينه وبين الفنانة غادة عبد الرازق، مشيداً بالعلاقة الفنية الطيبة التي تربط بينهما. كما أشار إلى تلقيه عرضاً آخر من المخرج المعروف رؤوف عبد العزيز، مما يعكس الطلب الكبير على مشاركته. ورغم تعدد الفرص وتداخلها، أكد الفنان أنه فضّل التريث وعدم الانخراط في أي إنتاجات درامية في الوقت الراهن.

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ظهور إعلامي على صدى البلد 2

أفصح الفنان عن هذا القرار الهام خلال مداخلة تلفزيونية مباشرة ببرنامج تفاصيل، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر شاشة قناة صدى البلد 2. وفي هذه المداخلة، تناول فلوكس خبر تعدد العروض للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل، مؤكداً أنه رفض جميعها مؤقتاً. ولم يقدم الفنان أي تبريرات مادية أو فنية محددة لقراره، الاكتفاء بالإشارة إلى أنه يختار التأجيل حتى يتم إعداد الخطوات التالية بحرص.

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رؤية النجم تجاه النجومية والموهبة

تطرق أحمد فلوكس في حديثه إلى فلسفته الشخصية حول مفهوم النجومية في الوسط الفني، مشدداً على أن الوصول إليها شرطه الأساسي أن يكون الفنان جديراً بها. وأكد أن ذلك يتحقق فقط من خلال امتلاك الموهبة الطبيعية ومضاعفة الاجتهاد والمثابرة في العمل. وأضاف أن الحفاظ على النجاح يتطلب العمل المستمر والدؤوب على تطوير القدرات الفنية، مع ضرورة الاعتراف الصريح بالأخطاء الفنية أو الشخصية.

التصحيح الفني والاقتباس من النقاد

شدد فلوكس على أهمية السعي الحثيث إلى تصحيح الأخطاء التي يقع فيها أي فنان، معتبراً ذلك جزءاً لا يتجزأ من رحلة النمو المهني. واستشهد الفنان برأي سابق للناقد الفني طارق الشناوي، الذي نشر مقالاً حمل عنوان "موهبة ينقصها الإدارة". وأشار فلوكس إلى هذا الاقتباس للإيحاء بأهمية الإدارة الجيدة للموهبة بجانب امتلاكها، مؤكداً أن المواهب تحتاج إلى توجيه إداري وفني سليم لتصل إلى ذروتها.