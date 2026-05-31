أحمد مهنا يبرز صمود غزة عبر معرض فني متنقل في أوروبا

الفنان الفلسطيني أحمد مهنا يُنقل لوحاته المصنوعة من صناديق المساعدات إلى قارات غربية، معروضًا في مقطورة مجانية تمولها الاتحاد الأوروبي لتسليط الضوء على معاناة غزة وتحدي الاحتلال عبر الفنون.

أعلن الفنان الفلسطيني أحمد مهنا عن نجاح معرضه المتنقل في أوروبا، مسلطًا الضوء على معاناة قطاع غزة من خلال لوحات فنية فريدة تم إنشاؤها في ظروف صعبة داخل المدينة المحاصرة.

بدأ مهنا رحلته الإبداعية باستخدام صناديق المساعدات الغذائية المتروكة، محولًا إياها إلى قماش من بقايا القهوة والألوان النباتية عندما نفدت لوازم الرسم التقليدية. تمكنت هذه الأعمال، التي تجسد صورًا مؤلمة وأحيانًا أملًا، من عبور الحدود لتصل إلى عواصم فنية كبرى، مراسلةً رسالة صريحة بأن صوت غزة لا ينبغي أن يُحصر في إحصاءات أو تقارير إخبارية، بل يجب أن يُعبر عنه عبر الفنون البصرية التي تخاطب القلوب والعقول.

في افتتاح معرضه عبر منصة الزووم، صرح مهنا أن جسده لا يزال مقيدًا بأرضٍ ينام كل يوم على خوفٍ مستمر، لكن لوحاته تخطو بخطى ثابتة نحو العوالم الغربية، لتصبح صرخة مقاومة تستمر في الظهور رغم حصار الاحتلال. وقلت إيلونور كاروا، الوزيرة المنتدبة للشئون الفرانكفونية والشراكات الدولية، إن الصور التي يقدّمها مهنا تنقل أسرارًا أعمق من أي أرقام أو بيانات، معبرةً عن الألم والإنسانية في آنٍ واحد.

وقد أعرب أنطوان رينارد، رئيس قسم الشراكات العامة في برنامج الأغذية العالمي، عن إعجابه بشجاعة مهنا التي جعلت من صوته صدىً عالميًا، مؤكدًا أن الفنانين الذين يواجهون القيود يصبحون أصواتًا لا تُقهر حتى وإن ظلّوا في مخابئهم. منذ شهر سبتمبر حتى أكتوبر 2025، تجول معرض مهنا عبر تسع مدن أوروبية رئيسية: بروكسل، جوتنبرغ، مالمو، كوبنهاغن، بريمن، بون، ماستريخت، لوفين وليل، قبل أن يشرع في جولة جديدة في منتصف مايو من مرسيليا ويتجه لاحقًا إلى باريس، مع خطط للمحطات القادمة في ستراسبورغ، بلباو، برشلونة، ليون وروما.

يُعرض المعرض داخل مقطورة متنقلة مفتوحة للجميع دون رسوم دخول، ما يتيح للمتفرجين التفاعل مع الأعمال في فضاءات عامة، وتأكيدًا على أن الهدف ليس حصر الفنون داخل صالات مغلقة بل نقلها إلى قلب المجتمع. تم تمويل المشروع من قبل الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا التزامه بدعم الثقافة كوسيلة للمقاومة وتوثيق التاريخ.

إن نجاح هذا المعرض لا يمثل فقط إنجازًا فنيًا، بل يُعد شهادة حية على قدرة الإبداع في التغلب على القيود، وإيصال صرخات المتضررين إلى الساحة العالمية، لتظل قضايا الشعب الفلسطيني حاضرة في الوعي الجمعي للمتلقي





