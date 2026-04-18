أحمد موسى: اجتماعات برلمان المتوسط بمصر رسالة أمنية وإيجابية.. وأبو العينين يؤكد: القدس الشرقية عاصمة فلسطين وحوار التوترات يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي

علق الإعلامي أحمد موسى على انعقاد اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في العاصمة الإدارية الجديدة برئاسة النائب محمد أبو العينين، مؤكداً أنها رسالة إيجابية عن الوضع الأمني في مصر. وأبرز موسى تأكيد أبو العينين على حق الشعب الفلسطيني في دولة عاصمتها القدس الشرقية، ودوره في وقف إطلاق النار بغزة. كما سلط الضوء على تحذيرات أبو العينين من التأثير السلبي للتوترات الدولية وأحداث مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة، مشدداً على أهمية تغليب لغة الحوار وتحقيق السلام، وثقته في قدرة الأمة العربية على مواجهة الأزمات.

في تصريح له ضمن برنامج 'على مسئوليتي' الذي يبث على قناة 'صدى البلد'، علق الإعلامي أحمد موسى على أهمية انعقاد اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في العاصمة الإدارية الجديدة ، برئاسة النائب محمد أبو العينين . وأكد موسى أن اختيار مصر لاستضافة هذه الاجتماعات، وفي ظل قيادة أبو العينين، يمثل رسالة إيجابية وهامة تعكس الوضع الأمني المتميز الذي تنعم به البلاد.

وأشار الإعلامي إلى أن أبو العينين شدد خلال الاجتماعات على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأقل من إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكداً أن هذا الحل يحظى بإجماع دولي متزايد. وتطرق أبو العينين، كما نقل عنه أحمد موسى، إلى الدور المحوري الذي تلعبه مصر في جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مسلطاً الضوء على أهمية الوساطة المصرية والدبلوماسية الهادئة التي تهدف إلى احتواء الصراع وتجنب المزيد من التصعيد.

وأوضح أبو العينين أن الحروب لا تسفر عن منتصرين حقيقيين، بل إن جميع الأطراف المتصارعة تتكبد خسائر فادحة، وأن استمرار الصراعات يهدد الاستقرار العالمي ويزعزع أسس السلام. وشدد النائب محمد أبو العينين على التأثير السلبي الكبير للتوترات الدولية، لا سيما تلك التي تشهدها منطقة مضيق هرمز، على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك إمدادات الطاقة وحركة التجارة الدولية.

وأكد أبو العينين، في هذا السياق، على الأهمية القصوى لتغليب لغة الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل النزاعات وتحقيق السلام المستدام. وشدد على أن القوة الحقيقية تكمن في القدرة على بناء الجسور والتفاهم، لا في التصعيد والصراع. وأعرب عن ثقته في قدرة الأمة العربية على تجاوز الأزمات الراهنة والخروج منها أقوى، من خلال التكاتف والعمل المشترك.

وفي تفصيل إضافي، أوضح أبو العينين أن إغلاق مضيق هرمز، أو أي تهديدات لأمنه، يفرض ضغوطًا كبيرة على أسواق الطاقة العالمية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقويض حركة التجارة الدولية. وأكد على أن هذا الوضع لا يؤثر فقط على الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة، بل يمتد تأثيره ليشمل جميع القطاعات الاقتصادية حول العالم، مما يستدعي تكاتف الجهود الدولية لضمان حرية الملاحة واستقرار أسواق الطاقة. كما ربط أبو العينين بين استضافة مصر لهذه الاجتماعات الدولية والدور القيادي الذي تلعبه في تعزيز دبلوماسية السلام من قلب العاصمة الجديدة، مؤكداً أن مصر تقود جهوداً حثيثة نحو إيجاد حلول سلمية للنزاعات الإقليمية والدولية.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن كلمة أبو العينين حملت رؤية متكاملة للمستقبل، أكدت فيها مصر على دورها الريادي في المنطقة وقدرتها على احتواء الأزمات وتحويل التحديات إلى فرص. وأكد أن الحوار البناء والمستمر هو المفتاح لحل القضايا العالقة، وأن بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً يتطلب التعاون والتفاهم بين مختلف الدول والمجتمعات. وأشاد موسى بالجهود المبذولة من قبل البرلمان المصري والاتحاد من أجل المتوسط لتعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات في مجالات متعددة، مؤكداً أن هذه الاجتماعات تشكل منصة هامة لبلورة رؤى مشتركة ومعالجة التحديات التي تواجه المنطقة المتوسطية والعالم بأسره.

إن التركيز على الحلول السلمية والقائمة على الحوار، وتأكيد الحقوق المشروعة للشعوب، والاعتراف بأهمية الاستقرار الاقتصادي، كلها نقاط جوهرية عبرت عنها هذه الاجتماعات الهامة.





