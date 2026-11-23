انفجار الإعلامي أحمد موسى على أداء الأهلي بعد الخسارة من بيراميدز، ويطالب محمود الخطيب بتغيير المدرب حسين عموتة بسبب المستوى الضعيف والانهيار التكتيكي.

في ظل الأجواء المتوترة التي سادت الشارع الرياضي المصري بعد الخسارة المدوية التي تعرض لها النادي الأهلي أمام نظيره بيراميدز بهدفين دون رد، خلال الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، انفجر الإعلامي أحمد موسى بتعليقات حادة ومباشرة على أداء الفريق الأحمر.

فقد صرح موسى بأنه كان متشككًا في نتائج المباراة منذ الأيام السابقة، مؤكدًا أن القلق كان مبررًا تمامًا، حيث إن المشكلة ليست في الهزيمة ذاتها بقدر ما هي في المستوى الرديء جدًا الذي قدمه اللاعبون. وأشار إلى أنه يتلقى رسائل من زملائه في النادي الزملكاوي الذين يفرحون بهذه النتيجة، مما يخلق انطباعًا كاذبًا بأنهم هم من كان يلعب المباراة، في إشارة واضحة إلى الانهيار التكتيكي والفني الذي عاشه الفريق الأحمر.

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موسى يطالب بإقالة حسين عموتة

وقد وجه الإعلامي الكبير نداءً عاجلاً ومباشرًا إلى رئيس النادي محمود الخطيب ومجلس الإدارة، مطالبًا بضرورة إقالة المدرب حسين عموتة فورًا. وأوضح موسى أن أداء الدفاع، خط الوسط، والهجوم كله يعاني من ضعف شديد وإرهاق غير مبرر، مشيرًا إلى أن الجماهير الأهلاوية تطالب جميعها بالتغيير لأن الوضع الحالي لا يليق بتاريخ النادي العريق.

وأشار إلى أن الفرق بين الأهلي وبيراميدز أصبح سبعة نقاط، وهو فرق كبير يمكن أن يؤثر سلبًا على طموحات الفريق في الفوز باللقب إذا استمر المدرب الحالي في منصبه. وشدد على أن الأداء السيئ لا يعكس فقط ضعف اللاعبين أو المدربين، بل يمتد ليشمل الإدارة والمسؤولية الجماعية، مشيدًا بقدرة جمهور الأهلي على التحمل في ظل هذا الخلل الواضح.

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واستطرد موسى في انتقاده اللاذع لغياب البصمة الفنية للمدرب، مؤكدًا أن بيراميدز كان على حق في احتسابه ثلاث نقاط كاملة، رغم سيطرة الأهلي الظاهريّة في الأرقام، حيث استحوذ الفريق الأحمر على百分之七十 من المباراة. ومع ذلك، لم يظهر أي تهديد حقيقي على مرمى الخصم، بل كانت الحركة الكروية متقطعة وغير منظمة. وأشار إلى أن الدفاع الأهلي كان مفتوحًا وكأنه شارع صلاح سالم، مما مكن لاعبي بيراميدز من التمركز بسهولة، بينما كان اللاعبون يبدون فارغين من الناحية النفسية والتكتيكية.

غياب البصمة الفنية يهدد الأهلي

وختم حديثه بالتأكيد على أن التغيير والإقالة حان وقتهما، وأن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى كبت حماس الجماهير وضياع موسم كامل بسبب ضعف الأداء وعدم وجود خطة واضحة أو هوية كروية واضحة للنادي الأحمر.