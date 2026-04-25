أحمد حسن يشيد بجماهير الزمالك ويؤكد: الدوري في أقدام اللاعبين

أشاد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، بحماس جماهير الزمالك ودعمهم للفريق، مؤكدًا أن مصير لقب الدوري الممتاز يقع في أيدي لاعبي الزمالك وحدهم. كما تطرق إلى شكوى بيراميدز وأداء الفريق في المباراة الأخيرة.

أشاد أحمد حسن ، قائد منتخب مصر السابق، بحماس وتشجيع جماهير نادي الزمالك ودعمهم المتواصل للفريق خلال مسيرته في الموسم الحالي، مؤكدًا أن مصير لقب الدوري الممتاز يقع في أقدام لاعبي الزمالك وحدهم، وليس بأيدي المنافسين.

وأوضح أن ثقة الجماهير في اللاعبين وقدرتهم على تحقيق الفوز هي عامل أساسي في النجاح. كما سلط الضوء على الفارق الكبير في عدد البطولات بين الأهلي والزمالك خلال العشرين عامًا الماضية، مشيرًا إلى أن الزمالك يواصل السعي لتقليص هذا الفارق وتحقيق المزيد من الإنجازات. وتطرق أحمد حسن إلى الشكوى التي تقدم بها نادي بيراميدز ضد حكام مباراة الزمالك الأخيرة في الدوري، مؤكدًا على أهمية الحيادية والنزاهة في التحكيم لضمان عدالة المنافسة.

وأشار إلى أن أداء الزمالك في المباراة كان يستحق الفوز، مع الإشادة بالمدرب معتمد جمال الذي وصفه بأنه مدرب ممتاز يتمتع بشخصية جيدة وأخلاق عالية، وهو ما كان عليه طوال مسيرته كلاعب. وأكد أن جمال يتمتع بقدرة كبيرة على قيادة الفريق وتحقيق النتائج الإيجابية. كما أشاد بأداء اللاعب جون إدوارد، مشيرًا إلى نجاحه في احتواء الفريق وتوجيهه نحو تحقيق الأهداف المرجوة، واصفًا تجربته مع الزمالك بأنها ناجحة حتى الآن.

وأضاف أن دخول جماهير الزمالك إلى ستاد القاهرة في المباراة الأخيرة كان مميزًا للغاية، وأن الجماهير كانت متفائلة ومؤمنة بقدرة الفريق على الفوز بالبطولة، على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق، مثل إيقاف القيد والمشاكل المالية. وفي سياق آخر، طالب أحمد صالح، المحلل الرياضي، جماهير الزمالك بالصبر وعدم الاستعجال في المطالبة بحسم لقب الدوري، مؤكدًا أن الفريق بحاجة إلى التركيز على تحقيق الفوز في جميع المباريات المتبقية دون النظر إلى نتائج المنافسين.

وأوضح أن الزمالك ينافس حاليًا على بطولتين مهمتين، وهما الكونفدرالية والدوري، وأن الفريق قادر على تحقيق الفوز في البطولتين إذا حافظ على مستواه وروح القتال العالية. وأشار إلى أن الزمالك قام بالاستغناء عن لاعبين أساسيين مثل دونجا وناصر ماهر في منتصف الموسم، ومع ذلك، لا تزال الجماهير متفائلة ومؤمنة بقدرة الفريق على تحقيق الفوز، وهذا يدل على قوة الترابط بين الفريق وجماهيره. وأكد أن جمهور الزمالك هو بطل الدوري الحقيقي، لأنه يقف خلف الفريق ويدعمه في جميع الظروف.

وأضاف أن الفريق يجب أن يركز على تحقيق الفوز في كل مباراة على حدة، وأن يتجنب النظر إلى نتائج المنافسين، لأن الفوز في المباريات هو السبيل الوحيد لحسم لقب الدوري





