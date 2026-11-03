أحمد مكي يعود للمسرح في موسم الرياض بعرض "في حتة تانية"

أحمد مكي يعانق خشبة المسرح في عرض كوميدي جديد بموسم الرياض مع مصطفى خاطر وغريب من 11 لـ 15 نوفمبر ببوليفارد سيتي عبر ويبوك.

يستعد الفنان أحمد مكي لإحياء تجربة مسرحية كوميضية جديدة تحمل عنوان في حتة تانية ضمن فعاليات موسم الرياض. وقد كشف الحساب الرسمي للمهرجان عن البوستر الدعائي للعمل الذي سيقدمه نجوم الكوميديا العرب. ومن المقرر أن تستضيف منطقة بوليفارد سيتي في العاصمة الرياض هذا الحدث الفني الكبير. ويعتبر هذا الإعلان عن العمل جزءاً من استراتيجية المهرجان لجذب مختلف فئات الجمهور. وتظهر البوستر صورة أحمد مكي بشكل بارز alongside مجموعة من الفنانين المشاركين. ومن بينهم الفنان مصطفى خاطر والفنان مصطفى غريب الذين يشاركان في البطولة.

تفاصيل العرض ومكانه الزمني

سيعرض عمل في حتة تانية على مسرح بكر الشدي الواقع داخل منطقة بوليفارد سيتي. وتبدأ العروض رسمياً في الحادي عشر من نوفمبر وتستمر حتى الخامس عشر منه. ويمتد هذا الموعد لخمس ليالٍ متتالية من الفرح والكوميديا العذبة. وتعد هذه الفترة محددة بدقة لاستقبال الجمهور الراغبين في الاستمتاع بالعرض. ويأتي اختيار مسرح بكر الشدي نظراً لقدرته الاستيعابية وموقعه المركزي. كما يعتبر المسرح من أبرز القاعات الفنية في مدينة الرياض حالياً. وتتناسب مواعيد العروض مع جدول موسم الرياض الترفيهي الشامل.

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الفريق الفني وإنتاج آلاء الغزالي

تتولى الفنانة آلاء الغزالي مسؤولية إنتاج العمل الفني الجديد بالكامل. وتسعى آلاء الغزالي لتقديم محتوى يجمع بين الكوميديا والمواقف غير المتوقعة. وتهدف الإنتاجية إلى منح الجمهور تجربة ترفيهية فريدة ومختلفة. ويعمل العمل على تقديم مفارقات طريفة ومواقف كوميدية ممتعة. ويذكر أن مشاركة نجوم مصر والوطن العربي تعزز من جودة المحتوى. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة العروض المسرحية التي يستضيفها موسم الرياض. ويعكس اختيار الممثلين المهارة في خلق كيمياء فنية ناجحة.

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إمكانية الحجز ونظام التذاكر

أعلن موسم الرياض رسمياً عن إتاحة حجز التذاكر إلكترونياً عبر الإنترنت. ويمكن لجميع الجمهور شراء التذاكر عبر منصة ويبوك الموثوقة. وتعتبر هذه الخطوة تسهيلاً كبيراً لوصول المحبين للفن إلى العروض. واستعداداً لاستقبال الجمهور مع انطلاق أولى العروض في التاريخ المحدد. وتتيح المنصة خيارات متعددة لضمان تجربة شراء سلسة وآمنة. كما يساعد النظام الإلكتروني في إدارة التذاكر بكفاءة عالية. ويتوقع إقبال كبير على حجز الأماكن المتاحة خلال الأيام القادمة. وتضمن المنصة سهولة الوصول إلى معلومات العروض والأماكن المتاحة.

أثر العرض على المشهد الترفيهي

تأتي مشاركة أحمد مكي كمؤشر قوي على تنوع المحتوى المقدم. ويرتبط العرض ببرنامج موسم الرياض الترفيهي الواسع النطاق. ويهدف البرنامج إلى تقديم محتوى فني وترفيهي يجذب جميع الفئات العمرية. ويعتبر العرض جزءاً من الجهود المبذولة لإثراء الحياة الثقافية في المملكة. وتسعى الجهات المنظمة لاستقطاب سياح ومحبي الفنون من مختلف الدول. ويبرز العمل الكوميدي كعنصر أساسي في نجاح المهرجانات الثقافية. ويؤكد هذا الحدث استمرارية الحركة الفنية في المملكة العربية السعودية. ويتطلع الجمهور بشغف لمعرفة تفاصيل الحبكة الدرامية في القريب العاجل.