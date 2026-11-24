أحمد رضا لاعب الأهلي ينفي بصقه على الجمهور ويكشف زاوية التصوير التي أثارت الجدل، موضحا أن الفيديو أسيء فهمه. تفاصيل رد فعل الإدارة.

نفى أحمد رضا ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم ب النادي الأهلي ، بشدة التقارير التي اتهمته ببصق اللعاب على جماهير الفريق عقب المباراة التي جمعتهم بنادي بيراميدز. جاء هذا الإنفاؤ الرسمي عبر نشر رسالة واضحة على حساب اللاعب الرسمي، في خطوة سريعة لتصحيح المسار الإعلامي الذي شابته العديد من التشوهات حول تصرفاته داخل استاد المباراة.

تفاصيل الموقف والرد عبر إنستجرام

صعد أحمد رضا، نجم الأهلي، إلى منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام، ونشر مقطع فيديو توضيحي من خلال خاصية "ستوري" (Story) الخاصة بحسابه الرسمي. وركز في رسالته على تأكيد عزمه على فض الغموض الذي أحاط بالموقف، موضحاً أن ما تم تداوله بشكل واسع لا يعكس الحقيقة ولا يتوافق مع شخصية اللاعب وقيمه.

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تفسير زاوية التصوير والسخن

أوضح أحمد رضا، اللاعب الذي تعرض للجدل، أن التصرف الظاهر في المقطع كان مجرد عملية تسخين طبيعي للجسم أثناء الإحماء في الشوط الثاني. وأكد أن زاوية التصوير كانت معيقة، حيث ظهرت خلفيته مشغولة بوجهه نحو الجمهور، مما خلق وصفاً خاطئاً للحركة التي قام بها أثناء أدائه للتدريبات السريعة.

موقف الإدارة والتقصي الرسمي

على الجانب الآخر، اتخذ وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إجراءات حازمة لضمان العدالة والشفافية في التعامل مع الواقعة. قام وائل جمعة، المسؤول عن شئون اللاعبين، بإحالة أحمد رضا للتحقيق الرسمي، وذلك لعرض تفاصيل الواقعة كاملة على المشرفين على قطاع الكرة في النادي الأهلي.

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التداعيات المالية والإدارية

تسعى إدارة النادي إلى الاستماع إلى رواية أحمد رضا كاملة والتحقق من كافة الملابسات المحيطة بالفيديو المنتشر قبل اتخاذ أي موقف نهائي. يهدف هذا الإجراء الإداري إلى حماية حقوق اللاعب والحفاظ على استقرار الفريق في ظل المنافسات الحالية التي تخوضها الأندية الكبرى في الدوري المصري الممتاز.

التأكيد على الولد والاندماج الجماهيري

ختم أحمد رضا، لاعب الأهلي، بيانه بتأكيد مكانة الجماهير لديه، قائلاً إنه يوليها فوق دماغي. هذه التصريحات تعكس رغبة صريحة في جسر الهوة بين اللاعب والجمهور، مؤكدة على أن ما حدث كان سوء فهم ناتج عن ظروف التصوير وليس عن نية متعمدة لإهانة أي من أنصار النادي.