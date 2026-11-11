أحمد خير يكشف سر الزي في كأس مصر وازمة الزمالك المالية

كشف حارس سمنود أحمد خير تفاصيل ظهوره بملابس غير مناسبة بكأس مصر، بينما يضغط لاعبو الزمالك على الإدارة لصرف الرواتب المتأخرة قبل البطولات الأفريقية.

خطف الحارس أحمد خير من فريق سمنود الأنظار خلال مباراة الفريق أمام زد بدور الـ32 من بطولة كأس مصر ، بعد ظهوره بملابس حراسة تبدو غير ملائمة لمقاسات جسمه. وقد شهدت المباراة التي أقيمت يوم الإثنين الماضي تركيزًا إعلاميًا وجماهيريًا كبيرًا على أداء الحارس رغم خسارة فريقه بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

تفاصيل ظهور أحمد خير بزي غير مناسب

أوضح أحمد خير أن الأزمة بدأت قبل انطلاق اللقاء مباشرة، حيث طلب حكم المباراة منه تغيير طاقم الحراسة الذي يمتلكه بسبب وجود إعلانات مطبوعة عليه. وتعارض هذه الإعلانية مع لوائح بطولة كأس مصر التي تمنع ظهور أي شعارات تجارية على ملابس اللاعبين أثناء المنافسات الرسمية.

Also read براتب 164 ألف دولار.. ناسا تعلن فتح باب التقديم لدفعة جديدة من رواد الفضاء

وأضاف الحارس أنه حاول التنسيق مسبقًا مع حارس مرمى فريق زد لتغيير لون الزي الذي يرتديه لضمان التباين اللازم، إلا أن الوقت كان ضيقًا وتعذر تنفيذ هذا التغيير قبل بدء المباراة. ونتيجة لذلك، اضطر أحمد خير للاستعانة بأحد أطقم صديقه الشخصي، والذي كان أصغر بكثير من مقاس جسده، مما أدى إلى مظهره غير المعتاد الذي جذب انتباه الجميع.

ظروف لاعبي الدرجات الأدنى في الكرة المصرية

استغل أحمد خير الفرصة للتطرق إلى الظروف الصعبة التي يعيشها العديد من لاعبي الدرجات الأدنى في النظام الكروي المصري. وأشار إلى أن ضعف الإمكانيات المادية يجعل الكثير منهم غير قادرين على التفاني الكامل في كرة القدم كمهنة وحيدة، مما يضطرهم للبحث عن مصادر دخل أخرى.

وبيّن أن بعض اللاعبين يعملون في وظائف ثابتة داخل شركات مختلفة، بينما يلجأ آخرون إلى إدارة مشروعات خاصة أو أعمال حرة لتوفير متطلبات حياتهم اليومية ومصاريف التدريب. يعكس هذا الواقع تحديات كبيرة تواجه المواهب الشابة واللاعبين المخضرمين الذين يفتقرون للدعم المالي الكافي من الأندية الصغيرة.

Advertisement

مسيرة أحمد خير الكروية

استعرض الحارس جانبًا من مسيرته المهنية، مؤكدًا أنه قضى عشر سنوات كاملة ضمن قطاع الناشئين بنادي إنبي قبل أن ينتقل بين عدة أندية في الدرجة الثانية. وصل أخيرًا إلى فريق سمنود، حيث قدم مستويات جيدة خلال منافسات كأس مصر قبل أن تنتهي رحلته بالخسارة أمام زد، وهو الفريق الذي كان وصيف النسخة الماضية من المسابقة.

أزمة مستحقات الزمالك والموقف القانوني

تشهد أروقة نادي الزمالك حالة من التحركات المكثفة حاليًا، وسط مطالبة عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالحصول على مقدمات عقودهم عن الموسم الجاري. يأتي ذلك قبل خوض الاستحقاقات الأفريقية المقبلة، وسط تساؤلات واسعة حول موقف اللاعبين الأجانب من اتخاذ إجراءات قانونية ضد النادي بسبب المستحقات المالية المتأخرة.

ووفقًا للمعلومات المتداولة، أجرى عدد من لاعبي الزمالك اتصالات مباشرة مع محمد عبدالناصر وعمر جابر وعبدالله السعيد. هدفت هذه الاتصالات إلى المطالبة بصرف مقدمات العقود عن الموسم الحالي بأسرع وقت ممكن، خاصة وأن عدم الحصول على الرواتب لمدة شهرين يمنح اللاعبين الحق قانونيًا في تقديم شكاوى والمطالبة بفسخ العقود وفقًا للوائح المنظمة.

ملفات الانتقالات والأوضاع المالية بالنادي الأبيض

لا يزال ملف جون إدوارد من الملفات العالقة التي تنتظر الحسم داخل الزمالك، حيث يرتبط إنهاء الأزمة بحضوره جلسات التحقيق المتعلقة بالقضايا محل الخلاف. يتحمل النادي في الوقت ذاته أعباء مالية ضخمة نتيجة ملفات سابقة تقدر بنحو سبعة ملايين دولار، مما أثر سلبًا على تحركات الإدارة بشأن التعاقدات الجديدة مثل ملف حسام الزناتي.

في سياق مختلف، حسمت المعلومات الجدل حول إمكانية انتقال محمد شحاتة لاعب الوسط من الزمالك إلى النادي الأهلي. ويرتبط شحاتة بعقد مع الزمالك يمتد لموسمين إضافيين، مما يجعل الحديث عن رحيله غير مؤكد حتى الآن، نظرًا لاستمرار ارتباطه الرسمي بالفريق الأبيض.

Advertisement

تحركات الأهلي لترتيب الصفقات الشتوية

بدأت إدارة النادي الأهلي التحرك مبكرًا لترتيب ملف الصفقات الجديدة استعدادًا لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة إعادة تشكيل بعض المراكز داخل الفريق وتلبية احتياجات الجهاز الفني بقيادة المدرب الحسين عموتة، مع دراسة حلول متنوعة لتوفير أماكن في القائمة النهائية.

تتجه النية داخل القلعة الحمراء إلى تدعيم خط الوسط بالتعاقد مع لاعب أجنبي جديد، بعد توصل الإدارة لاتفاق بشأن الصفقة. سيتم قيد اللاعب الجديد بدلًا من رضا سليم، الذي لم يحسم موقفه من الرحيل، خاصة بعد رفضه فكرة الانتقال ضمن صفقة تبادلية وتمسكه بالحصول على مستحقاته المالية المتبقية.

أولويات الدفاع والصفقات التبادلية

في خط الدفاع، يضع الأهلي التعاقد مع مدافعين جديدين ضمن أولوياته خلال شهر يناير. دخل اسم مدافع فلسطيني دائرة الترشيحات، بالتزامن مع وجود اهتمام من نادي أهلي بنغازي الليبي بالتعاقد مع ياسر إبراهيم. كما تدرس الإدارة تقديم عرض مختلف لمحمد هاني في ظل الرغبة في استمراره وتجديد عقده.

تناقش مسؤولو الأهلي إمكانية إبرام صفقات تبادلية مع بعض الأندية الأخرى، إذ برز اسما محمد رأفت وكباكا كعناصر مرشحة للدخول في اتفاق مع نادي زد. الهدف من هذه الصفقة هو الحصول على خدمات طارق علاء، وهي خطوة تتطلب تقييمًا فنيًا دقيقًا من المدير الفني لتحديد العناصر الأكثر احتياجًا للفريق.

اجتماعات الجهاز الفني ومستقبل بنجديدة

شهدت الفترة الأخيرة مناقشة عدد من الملفات الخاصة بقائمة الفريق خلال اجتماع جمع المدرب الحسين عموتة مع ياسين منصور وسيد عبدالحفيظ. جرى هذا الاجتماع قبل سفر المدرب إلى المغرب، وذلك في ظل كثرة اللاعبين المتواجدين بالتدريبات والحاجة الملحة إلى تحديد الموقف النهائي لبعض الأسماء.

تسعى إدارة الأهلي إلى الانتهاء من ملف التعاقدات قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية في يناير، لتمكين الجهاز الفني من الاستفادة من الصفقات الجديدة مبكرًا دون تأخير. وفي سياق موازٍ، لا تزال الأنباء حول احتمالية رحيل سفيان بنجديدة إلى الوداد المغربي محل جدل، دون وجود تأكيد رسمي بشأن انتقال اللاعب.