أحمد موسى: ميناء سفاجا 2 يمثل نقلة نوعية في قطاع الموانئ المصرية

يتحدث الإعلامي أحمد موسى عن أهمية ميناء سفاجا 2 كخطوة استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مع خطط لتوسيع الميناء وربطه بشبكة نقل متكاملة.

أكد الإعلامي أحمد موسى أن ميناء سفاجا 2 يمثل حدثًا استراتيجيًا مهمًا في مجال النقل البحري ، مشيرًا إلى أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، توجه إلى سفاجا بعد لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، حيث تفقد مع شركة موانئ أبوظبي ميناء سفاجا 2.

وأوضح موسى خلال برنامجه 'على مسؤوليتي' على قناة صدى البلد أن الميناء يعمل حاليًا في مرحلة التشغيل التجريبي، وأن تشغيله يعد خطوة محورية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للخدمات اللوجستية والتجارة. وأضاف أن ميناء سفاجا الجديد يمثل إضافة قوية لقطاع الموانئ المصرية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، مؤكدًا أن مصر أصبحت منفذًا حيويًا إلى أشقائها العرب، لا سيما بعد غلق مضيق هرمز الذي أثر على حركة التجارة العالمية.

وأشار موسى إلى أن محطة سفاجا 2 متعددة الأغراض وتمثل نقلة نوعية في الموانئ المصرية، حيث تم تجهيزها بأحدث التقنيات والمعدات لاستقبال أنواع مختلفة من البضائع والحاويات. وأكد أن هناك مشروعات جديدة ستُقام في المنطقة تشمل سفاجا 3 وسفاجا 4، مما يعزز من قدرة مصر على استيعاب حركة التجارة المتنامية. وأوضح أن محطة سفاجا تتمتع بموقع استراتيجي على البحر الأحمر، مما يجعلها محورًا رئيسيًا في الممرات التجارية الدولية، وهي إضافة كبيرة جدًا لهذا القطاع الحيوي.

وتابع الإعلامي أحمد موسى أن مصر تعمل على تطوير الممرات اللوجستية منذ سنوات، وكانت لديها رؤية واضحة قبل الحديث عن التوترات بين إيران وأمريكا، حيث تم وضع خطط لربط الموانئ بشبكة نقل متكاملة. وأشار إلى وجود ممر تجاري عربي شمالي يمتد عبر طابا والعريش لنقل التجارة إلى العقبة ولبنان وسوريا، إلى جانب الممر التجاري العربي الجنوبي الذي يعتمد على ميناء سفاجا لربط حركة التجارة مع المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات وسلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف أن هناك محورًا يمتد من موانئ البحر الأحمر حتى مطروح، مما يخلق تكاملًا بين البحر الأحمر والبحر المتوسط. وشدد على أهمية مشروعات السكك الحديدية في هذا السياق، حيث يتم ربط الخط الثالث للقطارات بالقطار الكهربائي السريع والخط الثاني، بما يتيح الانتقال من سفاجا إلى قنا، ثم إلى القاهرة والإسكندرية، في إطار خطة الرئيس السيسي لربط أنحاء الجمهورية بشبكة نقل حديثة وفعالة.

وأثنى الإعلامي أحمد موسى على جهود الحكومة في تطوير البنية التحتية للموانئ، مؤكدًا أن ميناء سفاجا 2 يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون مع القطاع الخاص وشركاء دوليين مثل شركة موانئ أبوظبي. وأوضح أن هذه المشروعات تعزز من مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي، وتساهم في تحسين التبادل التجاري بين مصر ودول الجوار، خاصة في ظل الأزمات العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد.

وأكد أن الدولة المصرية تمتلك رؤية طويلة المدى لتطوير الموانئ والممرات اللوجستية، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمارات. وأشار إلى أن الميناء الجديد سيوفر آلاف فرص العمل لأبناء المحافظة والمناطق المجاورة، وسيساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في محافظة البحر الأحمر. واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن ما تحقق في سفاجا هو ثمرة العمل الجاد والفريق الوطني بقيادة الرئيس السيسي، معربًا عن ثقته في استمرار هذه النجاحات لتحقيق التنمية الشاملة في مصر





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