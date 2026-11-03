أحمد محسن قاسم: توجيهات الرئيس بشأن منتدى مصر 2026 خطوة نحو الشفافية

يرحب أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن متابعة مخرجات منتدى مصر 2026 ويدعو إلى الشفافية والمتابعة المستمرة للتنفيذ.

أكد أحمد محسن قاسم ، أمين تنظيم حزب الجيل ، أن التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعقاب متابعة مخرجات منتدى مصر 2026 تفتح المجال أمام مرحلة جديدة من تنفيذ التوصيات. وأوضح أن أهمية هذه الخطوة ستتحدد بمدى انعكاسها على حياة المواطنين.

ويأتي هذا التصريح في إطار متابعة ما خرج به منتدى مصر 2026 من توصيات، وما أعقبها من توجيهات تتعلق بكيفية تنفيذها والمتابعة بشأنها.

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توجيهات الحكومة بنشر توصيات منتدى مصر 2026

قال قاسم إن توجيه الحكومة بإعلان التوصيات وخطط تنفيذها والجداول الزمنية ومؤشرات قياس الأداء يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات أمام المواطنين.

وأشار إلى أن هذا التوجه يضع في الوقت نفسه مسؤولية واضحة على عاتق الجهات التنفيذية، التي يجب أن تقدم نتائج دورية توضح ما تم إنجازه، وما واجه التنفيذ من تحديات، والإجراءات المتخذة لمعالجتها.

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وأوضح أن أهمية هذه الخطوة لن تتحدد بالإعلان في حد ذاته، وإنما بمدى قدرة الجهات المعنية على تحقيق المستهدفات المعلنة وانعكاس ذلك على حياة المواطنين.

دعم الشباب واكتشاف الموهوبين وإبراز النماذج الناجحة

أضاف قاسم أن التوسع في برامج إعداد النشء والشباب، وإتاحة الفرصة أمامهم للحوار مع المسؤولين والاستماع إلى أفكارهم، توجه يستحق الاهتمام.

وشدد على أن مشاركة الشباب لا ينبغي أن تقتصر على حضور الفعاليات أو طرح المقترحات، بل يجب أن تمتد إلى مسارات واضحة للاستفادة من أفكارهم وإشراكهم في القضايا المرتبطة بمستقبلهم.

وأشار إلى أن إبراز النماذج المصرية الناجحة والمتفوقة يمثل أحد أشكال الاستثمار في الوعي المجتمعي، ويعزز ثقافة تقدير العلم والابتكار والعمل.

ولفت إلى أن رعاية الموهوبين تحتاج، إلى جانب الاحتفاء بإنجازاتهم، إلى منظومة مستمرة لاكتشافهم ودعمهم، وإتاحة الفرص أمامهم لاستكمال مسيرة التميز.

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الأشخاص الصم وضعاف السمع ودور الذكاء الاصطناعي

وفيما يتعلق بتوجيهات الرئيس بشأن الأشخاص الصم وضعاف السمع، أوضح قاسم أن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات التواصل الرقمي تمثل فرصة مهمة لتجاوز عدد من العقبات التي تواجه هذه الفئات.

وأكد في المقابل ضرورة أن تتكامل الحلول التكنولوجية مع التأهيل المهني والتوظيف الفعلي، حتى لا تظل جهود الدمج المجتمعي محصورة في حدود إتاحة الخدمات فقط.

وذكر أن التحدي الأساسي في المرحلة المقبلة يتمثل في ضمان وصول ثمار هذه التوجيهات إلى مختلف المحافظات والفئات الاجتماعية، مع مراعاة احتياجات المواطنين على اختلاف ظروفهم.

ودعا إلى توفير آليات واضحة لتلقي الملاحظات وتقييم مستوى التنفيذ، مؤكدًا أن المنتديات الوطنية تكتسب قيمتها من قدرتها على فتح حوار حقيقي حول أولويات المجتمع.

واختتم بأن نجاح مخرجات منتدى مصر 2026 يتطلب استمرار الحوار والمتابعة والتقييم، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام المواطنين والقوى السياسية والمجتمعية للمشاركة في رصد النتائج وتقديم المقترحات، بما يضمن أن تكون التنمية عملية تشاركية.