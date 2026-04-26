أحمد عادل: صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز يضفي حماسًا كبيرًا على الدوري

أعرب أحمد عادل نجم الأهلي الأسبق عن سعادته بالمنافسة القوية على لقب الدوري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، متوقعًا استمرار الصراع حتى الجولات الأخيرة. وأكد أن الأهلي يمتلك القدرة على الفوز أمام بيراميدز، مشيرًا إلى أن الزمالك قد يفقد بعض النقاط مع اقتراب نهاية الموسم.

أعرب أحمد عادل ، النجم السابق للنادي الأهلي ، عن بالغ سعادته بالإثارة والندية التي تشهدها المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، والتي تتصدرها فرق الأهلي و الزمالك و بيراميدز .

وأكد عادل أن هذا الصراع المحتدم قد أضفى حيوية ونشاطًا غير مسبوقين على الشارع الرياضي المصري، حيث يعيش الجمهور في أجواء من الترقب والحماس الشديدين، متفاعلين مع كل مباراة وكل نتيجة. وأشار إلى أن هذه المنافسة الشرسة ليست مجرد صراع على النقاط، بل هي معركة من أجل الكرامة والفخر، حيث يسعى كل فريق لإثبات تفوقه وقدرته على حصد اللقب الغالي.

وأضاف أن المنافسة لن تكون سهلة على أي من الفرق المتنافسة، وأنها ستستمر حتى الجولات الأخيرة من الدوري، بل قد تحسم في اللحظات الأخيرة من الموسم. وأوضح أن الفريق الذي سيتمكن من الحفاظ على أعلى مستوى من الجاهزية البدنية والفنية والاستقرار النفسي هو الذي سيظفر باللقب في النهاية. وفي سياق حديثه، أكد أحمد عادل أن النادي الأهلي يمتلك جميع المقومات اللازمة لتحقيق الفوز على بيراميدز في المباراة المرتقبة بينهما.

واستشهد بهدف طاهر محمد طاهر الدرامي في شباك سموحة في الدقيقة 90، والذي يمثل برأيه دليلًا قاطعًا على الروح القتالية العالية وشخصية الفريق القوية في الأوقات الحاسمة. وأشار إلى أن هذا الهدف يعكس قدرة الأهلي على قلب الطاولة في أي لحظة، وعدم الاستسلام حتى النهاية. واقترح أن يتم الدفع بطاهر محمد طاهر كمهاجم أساسي في مباراة بيراميدز، نظرًا لقدرته على إحداث الفارق في الخط الأمامي.

وأضاف أن الأهلي اعتاد على اللعب تحت الضغط، وهو ما يجعله أكثر قوة وصلابة في المباريات الصعبة. وأكد أن الفريق الأحمر يتمتع بخبرة كبيرة في التعامل مع المواقف الصعبة، وهو ما يمنحه ثقة كبيرة قبل مواجهة بيراميدز. ومع ذلك، حذر عادل من قوة بيراميدز، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك دوافع كبيرة وعناصر مميزة، بالإضافة إلى دعم إداري قوي. وأوضح أن بيراميدز يسعى بكل قوته لتحقيق الفوز، وأنه لن يستسلم بسهولة.

وتطرق أحمد عادل إلى موقف الزمالك في سباق المنافسة على اللقب، مؤكدًا أن الفريق الأبيض وصل إلى هذه المرحلة بفضل عدم تعرضه لضغوط كبيرة في الفترات الماضية. وأشار إلى أن الزمالك كان يتمتع بفترة من الهدوء والاستقرار، مما سمح له بجمع النقاط بسهولة. ومع ذلك، أكد عادل أن الزمالك قد يتأثر بتصاعد المنافسة، وأن الفريق الأبيض قد يفقد بعض النقاط مع اقتراب نهاية الموسم.

وأوضح أن الزمالك يواجه تحديًا كبيرًا في الحفاظ على مستواه، وأن الفريق بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد والتركيز لتحقيق الفوز في المباريات المتبقية. وأضاف أن الزمالك يمتلك لاعبين مميزين، ولكن الفريق بحاجة إلى العمل الجماعي والروح القتالية لتحقيق النجاح. وفي الختام، توقع أحمد عادل مباراة قوية ومليئة بالإثارة بين الأهلي وبيراميدز، مشيرًا إلى أن التعادل قد يكون نتيجة سلبية للطرفين في سباق المنافسة على اللقب.

وأكد أن الفوز هو الهدف الوحيد للفريقين، وأن كل منهما سيبذل قصارى جهده لتحقيق هذا الهدف. وأعرب عن أمله في أن يشهد الدوري المصري هذا الموسم نهاية سعيدة ومثيرة، وأن يحقق الفريق الأفضل الفوز باللقب





