في أيام قرطاج، يكشف المخرج أحمد البوهي عن رؤيته للمسرح كمؤسسة صناعية تعتمد على التخطيط والاقتصاد، وسط قراءة نقدية لتجربته الفنية المتكاملة.

اختتمت الدورة الثانية من منتدي قرطاج فعالياتها الثقافية باستضافة المخرج والمنتج المسرحي المصري أحمد البوهي ، حيث قدم الناقد محمد الروبي قراءة تحليلية معمقة لمساره الإبداعي تحت عنوان " أحمد البوهي.. فن هندسة الدهشة". جاء هذا اللقاء كخاتمة رسمية للدورة، بهدف تسليط الضوء على مسيرته الفنية المتعددة الجوانب وتطور اختياراته الإخراجية نحو المسرح الموسيقي.

أكد لطفي العربي، مسؤول منتدي قرطاج، على اختيار تجربة البوهي كمسار فني متميز يستحق التوقف عند محطاته المختلفة. وأتاح هذا اللقاء فرصة نادرة للاقترب من تفاصيل المشروع الإبداعي للمخرج، مما سمح للجمهور بفهم التحولات الجذرية التي شهدها نهجه في صناعة العرض المسرحي.

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قراءة نقدية لمسار أحمد البوهي الإبداعي

استهل محمد الروبي ورقته النقدية بالإشارة إلى علاقة خاصة بدأت بمشاهدة عرض "تشارلي"، مما دفعه للبحث في خلفيات أحمد البوهي وتجاربه. رأى الروبي أن تنوع النصوص التي عمل عليها المخرج، مثل "اغتصاب" و"أغنية على الممر" و"مغامرة رأس المملوك جابر"، تجمعها انشغال مشترك بالإنسان في مواجهة قوى خارجة عن إرادته.

وأوضح الروبي أن هذه القوى تشمل السلطة والحرب وصعوبة التواصل الاجتماعي. كما توقف عند التحول الذي طرأ على تجربة البوهي باكتشافه للمسرح الموسيقي، مشيراً إلى اهتمامه بتجارب برودواي وويست إند كدليل على انتقاله من مجرد اختيار النصوص إلى البحث في طبيعة المنتج المسرحي وأدوات بنائه.

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تأثير العمارة والإدارة على الرؤية الفنية

من جانبه، استعاد أحمد البوهي بدايات علاقته بالمسرح، مشيراً إلى دخوله لأول مرة في الخامسة عشرة من عمره من خلال مسرح مدرسة الحسينية الثانوية بالعباسية. لم يكن يتخيل آنذاك أن تمتد رحلته لأكثر من ثلاثين عاماً، وأن يصل به المسار إلى مناقشة تجربته في مهرجان بحجم أيام قرطاج المسرحية.

كشفت خلفيته الأكاديمية والمهنية عن تأثير عميق في رؤيته، فهو خريج كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة عام 2004، وعمل لسنوات في مجال التكنولوجيا وإدارة الشركات. كما درس الإدارة التنفيذية في كلية لندن للأعمال، مما مكّنه من النظر إلى المسرح من زاويتين متكاملتين.

المسرح كمؤسسة صناعية واقتصادية متكاملة

يرى أحمد البوهي أن المسرح لا يجب أن يقتصر على لحظة إبداعية تنتهي بانتهاء العرض، بل هو صناعة تحتاج إلى إدارة وتخطيط واستدامة. طرح تساؤلات حول أسباب التعامل مع السينما كصناعة بينما يتعامل مع المسرح كفن فقط، مستنداً إلى دراسته لتجارب المسرح الموسيقي في برودواي وويست إند.

جاء تحوله المهني نحو التفرغ للمسرح مدفوعاً برغبته في فهم آليات استمراره وتحويله إلى مشروع قابل للحياة. وأكد أن استدامة النشاط المسرحي لا تتحقق بالإنتاج وحده، بل عبر بناء سلسلة قيمة تشمل الإبداع والإنتاج والتسويق، وأن نجاح العروض الكبرى يوفر حركة اقتصادية وفرص عمل تسهم في استمرار المنظومة بأكملها.