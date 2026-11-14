أحمد هشام يحقق ذهبية أربان العالمية في العاصمة الجديدة

فوز أحمد هشام بذهبية فردي الرجال في بطولة العالم للأربان في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تغلب على الروسية 15-13، مع انطلاق منافسات الفرق غداً.

حقق اللاعب المصري أحمد هشام إنجازاً تاريخياً بحصوله على ميدالية الذهب في بطولة العالم للألعاب المائية الأربان، والتي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة بين تاريخ 12 نوفمبر و15 نوفمبر الحالي. يأتي هذا الانجاز كتحقيق للميدالية العالمية الأولى لمصر في هذه البطولة العالمية المرموقة.

تفوق أحمد هشام في منافسات الفردي للرجال

يواصل أحمد هشام مسيرته الذهبيّة في البطولة من خلال سلسلة انتصارات متتالية ومليئة بالثقة ضد نخبة لاعبي العالم. حيث افتتح هشام مشواره بالبطولة بالفوز على نظيره بطل اليابان تامون يوشيدا بنتيجة 15-7 في دور الـ64 الرئيسي ليؤهل نفسه لدور الـ32 بشكل مريح.

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وواصل هشام تألقه وتمكن من الفوز على بطل الصين شاوتونج لو في دور الـ32 بنتيجة 15-14 قبل الفوز في ثمن النهائي على نظيره بطل ألمانيا فريدريك كيندلر بنتيجة 15-10. ثم تمكن هشام من الفوز في مباراة ربع النهائي على نظيره بطل المجر كريستيان راب المصنف الرابع عالمياً بنتيجة 15-13.

وفي مباراة نصف النهائي، فاز على بطل الولايات المتحدة الأمريكية داري لوكاشينكو بنتيجة 15-14 قبل حسم الذهبية بفوزه في النهائي على بطل روسيا. وبذلك يكون قد فاز بطل مصر أحمد هشام بذهبية فردي الرجال، فيما حصل الروسي بافيل جراودن على الفضية بينما حقق البرونزية كل من فارس فيرجاني من تونس وداري لوكاشينكو من الولايات المتحدة الأمريكية.

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نتائج منافسات فردي السيدات في البطولة

شهدت البطولة اليوم إقامة أيضاً منافسات فردي السيدات وفازت بالذهبية لاعبة الولايات المتحدة الأمريكية مايا شامبرلين بعد فوزها في النهائي على بطلة ألمانيا لاريسا إيفلر صاحبة الفضية بنتيجة 15-9. كما حصدت كل من دسبينا جورجيادو لاعبة اليونان وشوجار كاتينكا لاعبة المجر على الميداليتين البرونزيتين في نفس الفئة.

وتستمر المنافسات في العاصمة الإدارية الجديدة حتى تاريخ 15 نوفمبر، حيث سيكون يوم الغد هو اليوم الأخير للبطولة، وستختتم فعالياتها بمنافسات الفرق بمشاركة منتخبي مصر للرجال والسيدات، مما يبشر بحضور مصري قوي في المحطة الختامية.