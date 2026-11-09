أحمد فلوكس يؤكد ضرورة ارتباط الفن بواقع المجتمع المصري

يؤكد الفنان أحمد فلوكس في برنامج تفاصيل أن الفن لا ينفصل عن معاناة الجمهور، مشيراً إلى نصيحة والده الفنان فاروق فلوكس بالحصول على شهادة إعلامية قبل التفرغ للتمثيل.

أكد الفنان أحمد فلوكس على ضرورة الارتباط الوثيق بين الفنان وأفراد المجتمع، مشيراً إلى أن معرفته بتفاصيل الحياة ومعاناة الناس هي الأساس لتقديم أعمال فنية تعكس الواقع وتحمل رسائل هادفة ومفيدة.

وأوضح فلوكس خلال مشاركته في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد2 أن الفنان والجمهور يعيشان في ظل ظروف وتحديات مشتركة، مما يعني استحالة انفصال الفنان عن محيطه الاجتماعي الذي يعيش فيه.

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استشهاده بقول عادل إمام عن ارتباط الفن بالناس

استشهد أحمد فلوكس في حديثه بمقولة للفنان الراحل عادل إمام، وهي: "ماينفعش ننسلخ من الناس لأن إحنا من الناس"، مؤكداً أن الفنان عندما يشعر بمعاناة الناس ويفهم ما يدور حوله، يصبح قادراً على تقديم أعمال تنقل هذه المعاناة.

وأضاف فلوكس أن هذا النوع من الأعمال يساعد الجمهور على التمييز بين الصواب والخطأ، مشيراً إلى أن مصر تحتاج في الوقت الحالي بشكل ملحوظ إلى أعمال فنية تقدم رسائل حقيقية للجمهور وتعبر عن واقعه ومشكلاته الحالية.

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نصيحة والده فاروق فلوكس بالحصول على شهادة جامعية

وفيما يتعلق بموقف والده الفنان فاروق فلوكس من دخوله مجال التمثيل، أوضح أحمد أن والده لم يكن رافضاً للفكرة، لكنه نصحه بالحصول على شهادة جامعية أولاً قبل التفرغ للفن.

وذكر أن والده طلب منه الالتحاق بكلية الإعلام بدلاً من معهد الفنون المسرحية الذي كان يرغب في الالتحاق به، مؤكداً أن هذه النصيحة أثبتت أهميتها الكبيرة في مسيرته المهنية والشخصية لاحقاً.

أهمية الدراسة الجامعية في حياته الفنية والمهنية

وأضاف فلوكس قائلاً: "قال لي خد شهادة، وده اللي نفعني"، مشيراً إلى أنه حصل على شهادة في الإعلام، ثم درس لاحقاً مجالات البيزنس والقيادة وإدارة الأعمال.

ووضح أنه أدرك أهمية العلم والدراسة في حياته، ولذلك اهتم بتطوير مهاراته الإدارية، لافتاً إلى أن الاستماع إلى نصيحة والده كان قراراً صائباً.

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تأكيد فلوكس على قيمة النصيحة الأبوية في مسيرته

وختم حديثه بالتأكيد أن الاستماع إلى نصيحة والده كان قراراً صائباً، قائلاً: "لو أنا ماكنتش سمعت كلام أبويا ماكنتش هعرف أهميتها أساسا".

ويشير هذا التأكيد إلى أن التوازن بين المواهب الفنية والتعليم الأكاديمي كان عاملاً حاسماً في تشكيل هويته الفنية وقدرته على تقديم محتوى يتناسب مع تطلعات المجتمع.