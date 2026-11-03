أحمد صوان يتوقع فوز الديمقراطيين في انتخابات الكونجرس الأمريكي

العضو السابق في اللجنة الاستراتيجية بالكونجرس الأمريكي أحمد صوان يتوقع فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي مما سيحد من صلاحيات ترامب.

أكد أحمد صوان العضو السابق باللجنة الاستراتيجية ب الكونجرس الأمريكي ، أن الحزب الديمقراطي سيحقق فوزًا قاطعًا في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، وهو انتصار يُعد هزيمة سياسية كبرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا حدثت بالفعل على أرض الواقع.

توقعات بأغلبية ديمقراطية تحد من صلاحيات ترامب

أوضح أحمد صوان في تصريح إعلامي أن فوز الديمقراطيين في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ سيؤدي بشكل مباشر إلى تقييد الصلاحيات التنفيذية للرئيس ترامب، حيث سيكون مكبل اليدين سياسياً وقانونياً في ظل غياب الأغلبية البرلمانية المؤيدة له.

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ولفت صوان إلى أن الناخبين الأمريكيين يشهدون اتجاهًا تاريخيًا نحو التغيير، حيث يميلون عادةً في الانتخابات التجديدية للتصويت لصالح الحزب المعارض للرئيس الحالي إذا كانوا غير راضين عن أدائه الإداري والاقتصادي خلال فترة ولايته.

تضخم الأسعار يحرك المشاعر الانتخابية ضد ترامب

وأشار الخبير السياسي إلى أن ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ قد أثر سلبًا على معيشة الناخب الأمريكي العادي، مما خلق موجة من السخط دفعت باتجاه التصويت ضد حزب ترامب في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ القادمة.

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وأضاف صوان أن هذه الضغوط الاقتصادية تمثل عاملاً حاسماً في تحديد نتائج السباق الانتخابي، حيث يعكس التصويت المعاكس لحزب الرئيس استياءً متزايدًا تجاه السياسات المالية التي أدت إلى مضاعفة تكاليف المعيشة للمواطنين.

تعقيدات قانونية استخدام الفيتو الرئاسي

لفت الانتباه إلى أن الرؤساء الأمريكيين التقليديين لا يميلون عادةً إلى استخدام حق النقض (الفيتو) لاتخاذ قرارات تتعلق بالحرب متجاوزين بذلك سلطة الكونجرس، ولكن ترامب أعلن نيته الصريحة في استخدام هذا الحق.

ولحجب هذا الفيتو الرئاسي المتعلق بالحرب، يتطلب الأمر الحصول على أغلبية الثلثين داخل مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي، وهي معادلة قانونية وصعبة التحقيق لأن الحزب الديمقراطي سيمتلك فقط الأغلبية المطلقة التي تقتصر على حوالي 52 عضوًا.

هذه النسبة العددية غير الكافية لجمع أغلبية الثلثين تعني عمليًا أن أي محاولة لترامب لاستخدام الفيتو ستتجاوز اعتراضات الديمقراطيين بسهولة نسبية، مما يعقد التوازنات السياسية المتوقعة في حال فوز الحزب المعارض.