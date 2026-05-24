أحمد راتب وزوجته تحكي عن الهدية المذهلة من شركة الهانوف للسياحة لحجاج مسلسل 'أم كلثوم' على قناة فيس بوك

تاريخ النشر: 14 أغسطس 2019 وصف: أحمد راتب ورفيقه وزوجته في تحفة نادرة تحدثوا في منشور على فيس بوك عن رحلات الحج الممولة بالكامل لشركة الهانوف للسياحة لممثلو مسلسل 'أم كلثوم'. وبعبارتهم الملفهة超级 تذمر زوج أحمد عز زواجهما شارك فيها مقطع فيديو Oce0nAhmedEzz، حيث حكي بمهارات التمثيل المذهلة ومباركة الله عز وجل في تربيتهم وزوجته.

وكتبت في منشور عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك: «القصة اللي هتفضل محفورة في قلبي.. سنة 1999 في يوم عادي بابا جاله تليفون على البيت، بعد ما رحب بالمتصل سكت شوية وبعدها شال التليفون من على ودنه وبص لأمي (اللي اسمها فيرا بالمناسبة) وقال لها ووشه كله رهبة: فيرا..

هنحج». وتابعت: «وفي لحظة.. صالة بيتنا دي بقت بتتهز من ردود أفعالنا رد فعل أمي.. شركة الهانوف للسياحة أهدت رحلات حج مدفوعة بالكامل لأبطال مسلسل أم كلثوم».

واستكملت ابنة أحمد راتب: «اللي كان تم عرضه في رمضان نفس السنة، وطبعًا بابا ساعتها اتفق إن والدتي هتطلع معاه وهيدفع لها التكلفة والله يا بابا إنك كنت عبد محبوب من رب العالمين وربنا رزقك ودعاك من حيث لا تدري ولا تحتسب... لربنا يجازيك عنا خير يا حبيبي ويبارك لنا في ماما''





baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أحمد راتب، أم كلثوم، زواج أحمد عز، شيدة فيرا، فيرا

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم الاربعاء 14 - 8 - 2019 | خدماتاستعرض برنامج '8 الصبح' المُذاع على فضائية 'dmc' مواعيد القطارات اليوم الأربعاء، الموافق 14 - 8 -2019..

Read more »

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2019استقرت أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنوك خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، إذ بلغ متوسط سعر البيع نحو 4.42 جنيه، بينما بلغ سعر

Read more »

أسعار النفط اليوم الخميس 14 - 11 - 2019أسعار النفط اليوم الخميس 14 - 11 - 2019 صدى_البلد البلد

Read more »

حظك اليوم الخميس 14 - 11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفيحظك اليوم الخميس 14 - 11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي صدى_البلد البلد

Read more »

تراجع الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 14 - 11 - 2019 فى البنوكعاجل : تراجع الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 14 - 11 - 2019 فى البنوك صدى_البلد البلد

Read more »

أسعار الأسماك والجمبرى في الأسواق اليوم السبتتراجعت أسعار الأسماك اليوم، السبت 14 -12-2019 في سوق الجملة بالعبور.

Read more »