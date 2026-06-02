أحمد كشري: الأشرم يمتلك إمكانيات تشبه محمد صلاح.. ومجموعة مصر في كأس العالم 2026 متوازنة

نجم الأهلي السابق أحمد كشري يتحدث في برنامج 'مودرن سبورتس' عن تقييمه للاعب الدوري الممتاز أحمد الأشرم، ويتوقع له مستقبلًا واعدًا. كما يعلق على مجموعة مصر في كأس العالم 2026، ويشيد بالمدرب حسام حسن، ويؤكد أهمية استعادة محمد عبد المنعم لمستواه.

أكد أحمد كشري ، نجم الأهلي السابق، أنه يمتلك الخبرات الكافية التي تساعده على تقييم قدرات لاعبي الدوري الممتاز، مشيرًا إلى نجاحه في تصعيد عدد من اللاعبين الذين أصبحوا عناصر مؤثرة في المسابقة.

وقال كشري، في برنامج مودرن سبورتس تقديم هاني حتحوت، إن أحمد الأشرم، لاعب ديروط، يمتلك إمكانيات فنية كبيرة، إلى جانب سرعة مميزة تشبه سرعة محمد صلاح، متوقعًا له مستقبلًا واعدًا خلال الفترة المقبلة. وعن مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2026، وصف كشري مجموعة الفراعنة بأنها متوازنة، مؤكدًا أن مواجهة إيران قد تكون من المباريات الصعبة والمؤثرة في مشوار المنتخب بالمجموعة.

وأضاف أن مواجهة البرازيل ستمنح لاعبي منتخب مصر ثقة كبيرة، خاصة إذا ظهر الفريق بمستوى جيد أمام أحد أقوى منتخبات العالم. وأبدى كشري تفاؤله بقدرة منتخب مصر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام بلجيكا، مشددًا على أهمية الفوز على نيوزيلندا من أجل تعزيز فرص التأهل للدور التالي. كما أشاد بحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قائلًا: 'حسام حسن نجم كبير، وأفضل مهاجم جاء في تاريخ الكرة المصرية'.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استعادة محمد عبد المنعم لمستواه المعهود ستكون إضافة قوية لمنتخب مصر خلال منافسات كأس العالم





