أحمد عبدالرحمن أبو زهرة: والدي لم يكن يرى مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" أفضل أعماله، لكنه كان يرى أن له أعمالا أخرى أعظم بكثير

أكد الموسيقار أحمد عبدالرحمن أبو زهرة، نجل الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة، أن مسلسل"لن أعيش في جلباب أبي" لم يكن والده يعتبره أفضل أعماله، بل كان يرى أن له أعمالا أخرى أعظم بكثير، بينما كانت شخصية"سردينة" من أكثر الشخصيات التي أثرت في الجمهور لأنها قريبة وبسيطة. نجل عبد الرحمن أبو زهرة: والدي ما كانش له شِلَّة.. ودفع ثمن كلمة الحقنجل الراحل عبد الرحمن أبو زهرة يوجه رسالة شكر لجمهوره: رسائل التعزية جاءت من المحيط إلى الخليجأعظم رجل عرفته في حياتي.. حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة تستعيد ذكرياتها معهمكنتش مصدق.. عبد الرحمن أبو زهرة يتأمل مشواره الفني بكلمات مؤثرة قبل وفاتهوأوضح"أبو زهرة", خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج"حديث القاهرة", عبر شاشة"القاهرة والناس", أن علاقة والده بالسوشيال ميديا كانت شبه منعدمة، لكنه كان يستمع لما ينشر عن شخصيته عبر"الكوميكس" الخاصة بسردينة وكان يستمتع بها. وأشار أبو زهرة إلى أن هناك مسرحية عرضت في أواخر السبعينيات تركت أثرا كبيرا في وجدانه، كما كان والده من أوائل من قدموا فن "الميلودراما"؛ من خلال عرض"نادي النفوس العارية", حيث كان يقدم فيه 3 شخصيات في عرض يمتد ساعة وثلث باللغة العربية الفصحى، ونجح في تقديمه في عدد من الدول العربية والخليجية. وشدد أحمد أبو زهرة على أن والده كان يتابع موهبة حفيدتيه منذ الطفولة، وكان دائم التشجيع لهما.

