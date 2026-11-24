كشف الإعلامي أحمد موسى عن تلقيه شكوى من عائلة مدرس مساعد بكلية الطب حول عدم تطبيق الزيادة المعلنة في رواتب نوفمبر، متسائلاً عن مصير هذه الزيادة وتأثيرها على المواطنين وسط أزمة أسعار.

أثار الإعلامي أحمد موسى جدلاً واسعاً بشأن التأخير في تطبيق الزيادة الجديدة المعلنة في مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، على الرغم من التأكيدات الرسمية المسبقة بإقرار هذه الزيادات. وأشار إلى أنه تلقى شكاوى مباشرة من أطراف معنية تفيد بصرف رواتب شهر نوفمبر دون احتساب الزيادات المقررة لهم.

وخلال تقديم برنامجه الإعلامي "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، كشف أحمد موسى عن تفاصيل الشكوى التي وصلته، حيث أفاد بأنه تلقى اتصالاً من شخص يصرح بأن زوجته تعمل مدرساً مساعداً بكلية الطب، وكان من المقرر أن تستفيد من الزيادة المالية في المرتب الخاص بها خلال شهر نوفمبر.

Also read وزير الخارجية يبحث مع وفد أفريقي مراجعة جهود الإصلاح الإداري في مصر

وأضاف الإعلامي أحمد موسى أنه فوجئ بسماع أن الزوجة تلقت الراتب الشهري دون أي مبالغ إضافية تتعلق بالزيادة المذكورة، مما دفعه للتساؤل العلني أمام الحكومة حول سبب عدم تطبيق هذا القرار، متسائلاً عما إذا كان سيتم صرف المبالغ بأثر رجعي لتعويض الأشهر الماضية.

تساؤلات حول مصير الزيادات المعلنة

وجّه أحمد موسى رسالة واضحة للحكومة طالبا فيها توضيح أسباب تأخر صرف هذه الزيادات، مشدداً على أن مرتبات الجامعات يجب أن تزيد وفقاً للوعود السابقة التي قطعتها الجهات المعنية. وعبّر عن استيائه من الوضع، سائلاً إن كان هناك خطأ إداري أم أن هناك تعميداً في تأخير الصرف، معرباً عن أمله في أن تكون هناك إجابة شافية.

Advertisement

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن المواطنين ينتظرون بفارغ الصبر معرفة الأرقام النهائية التي ستُصرف، معتبراً أن هذه المبالغ تمثل دعماً هاماً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المجتمع. وشدد على ضرورة أن تكون هناك شفافية حول الأرقام المحددة التي ستضاف للرواتب، خاصة وأن الناس تعاني من ضغوط معيشية كبيرة.

أزمة الأسعار والمواطن المتعب

تطرق أحمد موسى إلى الواقع المعيشي الصعب، مشيراً إلى أن المواطن يعاني من أزمة أسعار خانقة تؤثر على حياته اليومية. وذكر أن هناك شكاوى واسعة من الناس حول ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، موضحاً أن من يتقاضون مرتبات كبيرة ينفقون كثيراً، ومن يتقاضون متوسطين يواجهون صعوبات أكبر في سد الاحتياجات الأساسية.

وقال إنه سمع من أحد الأشخاص أن سعر الجبن المحلي ارتفع بشكل رهيب وغير متوقع، مما دفعه للسؤال عن وجود رقابة حقيقية على رفع أسعار السلع في الأسواق. وطرح تساؤلاً حاسماً حول كيفية تجاوز هذه الزيادات الهائلة دون وجود جهة رقابية تحد من طغيان التجار على الأسعار.

تأثيرات اقتصادية على الأسر

ووصف الإعلامي أحمد موسى الوضع الحالي بأنه حرج، حيث تتحمل الأسر أعباءً إضافية نتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة. وأشار إلى أن هناك نية لدى البعض لتخفيف الأعباء عبر زيادات الرواتب، لكن الواقع يثبت أن الأسعار ترتفع بسرعة تفوق أي زيادة محتملة في الدخل.

Advertisement

وأكد أن المواطنين يعانون من ضغوط نفسية واقتصادية كبيرة، مما يستدعي تدخلاً فورياً من الجهات المعنية لحل هذه المعضلة. وطلب من الحكومة توضيح الموقف بشكل صريح، لأن تأخير الصرف أو عدم تطبيق الزيادات المعلنة يؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات الحكومية ويزيد من معاناة الأسر في ظل غلاء المعيشة المستمر.