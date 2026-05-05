أحمد السيد يكشف أسباب ضياع الدوري المصري ويوجه انتقادات لقرارات المدربين

أكد أحمد السيد، نجم الأهلي السابق، أن الدوري المصري كان أسهل موسم يمكن الفوز به، لكنه ضاع بسبب أخطاء فنية وإدارية. كما تحدث عن تأثير المعلومات غير الدقيقة على قرارات المدربين، وشدد على أهمية اللاعبين الموهوبين مثل حسين الشحات. وفي الوقت نفسه، أعلن اتحاد الكرة المصري عن نعي شقيقة رئيس لجنة الاستئناف، بينما يستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك.

أكد أحمد السيد ، نجم الأهلي السابق، أن سباق الدوري المصري هذا الموسم كان في المتناول، لكنه ضاع في النهاية بسبب بعض التفاصيل والأخطاء خلال الموسم.

وقال “السيد”، في تصريحات عبر برنامج “نمبر وان” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة CBC: “أسهل دوري ضاع، والمنافسين كانوا بيساعدونا كمان، لكن الأداء العام للزمالك مكنش كويس خالص”. وأضاف أن هناك أحيانًا معلومات غير دقيقة تصل إلى بعض المدربين عن اللاعبين، مؤكدًا: “ممكن يكون في حد موصّل له معلومات غلط عن بعض اللاعبين، وده حصل معايا قبل كده”.

وتابع: “حصل معايا نفس الموقف مع جوزيه، المدرب ساعات بيسمع كلام وياخد فكرة مش كويسة عن اللاعبين، لكن في المقابل جوزيه كان مبيسمعش كلام حد وبيعتمد على رؤيته فقط”. وأشار إلى صعوبة المباريات أمام فرق منظمة دفاعيًا، قائلًا: “الفرق كلها كانت بتقفل الخطوط، لكن عندك لاعيبة مميزة زي حسين الشحات وأحمد فتوح، دول لاعيبة شوارع وعارفين الكرة”. واختتم تصريحاته بالإشادة ببعض العناصر الهجومية، قائلًا: “هو كمان حرّر بن شرقي وقدر يدي له مساحة أكبر في الملعب، وده فرق في الأداء”.

وفي سياق آخر، أعلن اتحاد الكرة المصري عن نعي شقيقة رئيس لجنة الاستئناف، وقدّم واجب العزاء لعائلتها. كما صرح مدرب سيراميكا كليوباترا بأن الفريق قد حسم المركز الرابع في الدوري، وأنه يستعد لمواجهة الزمالك في المباراة القادمة دون أي ضغوط. كما وجه بعض المسؤولين في نادي الأهلي سؤالًا حول سبب جلوس حسين الشحات على دكة البدلاء، مما أثار تساؤلات حول القرارات الفنية في الفريق





