أحمد موسى ينتقد أداء الأهلي بعد الهزيمة أمام بيراميدز: لا يستحقوا التشجيع

انتقد الإعلامي أحمد موسى أداء فريق الأهلي بعد خسارته أمام بيراميدز بنتيجة 3-0، ووصف الفريق بأنه لا يستحق التشجيع. كما وجه أحمد جلال، نجم الأهلي السابق، انتقادات حادة للاعبين، بينما طالب شبانة، رئيس بيراميدز، بوقف مشاركة الأهلي في دوري الأبطال. الهزيمة تعكس الأزمة التي يعاني منها الأهلي منذ بداية الموسم.

انتقد الإعلامي أحمد موسى ، أداء فريق النادي الأهلي ، عقب خسارته الثقيلة أمام بيراميدز بنتيجة 3-0، في المباراة التي أثارت حالة واسعة من الجدل بين الجماهير.

وكتب أحمد موسى عبر حسابه الرسمي على منصة X، منتقدًا مستوى الفريق: "تفتكروا ده فريق الأهلي؟ مجموعة بتعك في الملعب.. لا روح ولا كرة ولا لعبة جماعية، والمدرب ضايع، والكل بيتفرج على المسخرة". وأضاف: "والله لا يستحقوا التشجيع..

كل لاعب عايز ملايين والنتيجة صفر كبير، ليس هذا الأهلي الذي نشجعه". وختم: "الهدف الثاني لبيراميدز لا يحدث إلا في دوري المظاليم.. منكم لله، 3-0 لبيراميدز؟!

". تلقى الأهلي خسارة قاسية أمام نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في "مجموعة التتويج" من المرحلة النهائية في مسابقة الدوري المصري الممتاز. ترتيب الأهلي وبيراميدز بهذه النتيجة، حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة. في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم. أحمد جلال: الأهلي لا يستحق المنافسة على الدوري بهذا المستوى مستسلمين.. نجم الأهلي السابق يوجه انتقادات حادة للاعبين بعد الثلاثية. شبانة لرئيس الكاف: شوف حل..

الأهلي لن يشارك في دوري الأبطال. في تعليق آخر، هاجم أحمد جلال، نجم الأهلي السابق، أداء الفريق بعد الهزيمة، مؤكدًا أن الفريق لا يستحق المنافسة على الدوري بهذا المستوى، ووصف اللاعبين بأنهم مستسلمون. كما وجه شبانة، رئيس نادي بيراميدز، رسالة إلى رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، مطالبًا بالبحث عن حلول لوقف مشاركة الأهلي في دوري الأبطال، مشيرًا إلى أن الفريق لا يستحق المشاركة في البطولات القارية بعد الأداء الضعيف الذي قدمه.

وأشار شبانة إلى أن الهزيمة أمام بيراميدز تثبت أن الأهلي غير مؤهل للمنافسة على المستوى القاري، ودعا إلى إجراء تحقيقات في أداء الفريق. من جانبه، أكد خبراء كرة القدم أن الهزيمة أمام بيراميدز تعكس الأزمة التي يعاني منها الأهلي منذ بداية الموسم، حيث يعاني الفريق من ضعف في الخط الوسط والخط الهجومي، بالإضافة إلى عدم وجود خطة واضحة من قبل المدرب.

كما أشاروا إلى أن الأداء الضعيف للاعبين يعكس عدم التزامهم بالمشروع الفني للفريق، مما يهدد مستقبل الأهلي في المسابقات المحلية والقارية. وفي سياق متصل، أعرب العديد من المشجعين عن استيائهم من أداء الفريق، مطالبين بإجراء تغييرات جذرية في الإدارة الفنية والإدارية للفريق. كما طالبوا بإجراء تحقيقات في أسباب الهزيمة، معتبرين أن الأداء الضعيف للاعبين يعكس عدم الاحتراف في التعامل مع المباريات.

وفي ختام المباراة، أكد أحمد موسى أن الهزيمة أمام بيراميدز ليست مجرد خسارة، بل هي مؤشر على الأزمة التي يعاني منها الفريق، ودعا إلى إجراء تغييرات جذرية في الإدارة الفنية والإدارية للفريق. كما طالب المشجعين بعدم التشجيع للفريق حتى يتم إجراء التغييرات اللازمة. وفي الوقت نفسه، أكد شبانة أن بيراميدز يستحق الفوز، حيث قدم الفريق أداءً متميزًا في المباراة، مشيرًا إلى أن الهزيمة أمام بيراميدز تثبت أن الأهلي غير مؤهل للمنافسة على المستوى المحلي والقاري.

وفي نهاية المباراة، أكد أحمد جلال أن الأداء الضعيف للفريق يعكس عدم التزام اللاعبين بالمشروع الفني للفريق، ودعا إلى إجراء تغييرات جذرية في الإدارة الفنية والإدارية للفريق. كما طالب المشجعين بعدم التشجيع للفريق حتى يتم إجراء التغييرات اللازمة





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

كهربا يقود الأهلي للتقدم على سموحة 3-0 فى الشوط الأول - بوابة الشروقكهربا يقود الأهلي للتقدم على سموحة 3-0 فى الشوط الأول

Read more »

تفوق بفارق الأهداف.. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا - بوابة الشروقانتصر النادي الأهلي مساء اليوم السبت أمام الهلال السوداني، بنتيجة 3-0،

Read more »

الأهلي يهزم الزمالك 3-0 في بطولة تنس الطاولة للسيدات | قناة صدى البلدعاجل الأهلي يهزم الزمالك 3-0 في بطولة تنس الطاولة للسيدات

Read more »

ناشئات التنس يسحقن المغاربة 3-0 فى تصفيات كأس العالم | قناة صدى البلدناشئات التنس يسحقن المغاربة 3-0 فى تصفيات كأس العالم صدى_البلد

Read more »

منتخب الطائرة يفوز على بوروندى 3-0 فى إفتتاح البطولة الإفريقية للطائرةمنتخب الطائرة يفوز على بوروندى 3-0 فى إفتتاح البطولة الإفريقية للطائرة

Read more »

فوز الأهلي والزمالك في انطلاق دوري سيدات الكرة الطائرةفاز فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي علي نظيره المقاولون بنتيجة 3-0 في الجولة الأولي من انطلاق دوري السيدات الممتاز فيما فاز الزمالك علي راية بنتيجة 3-0 أيضا .

Read more »