أحمد موسى يثني على كامل الوزير لمتابعته حادث قطار العياط وإشرافه على الإنقاذ

الإعلامي أحمد موسى أشاد بمتابعة وزير النقل كامل الوزير لحادث قطار العياط وعزائه للأسر وإشرافه على عمليات الإنقاذ لمدة 8 ساعات لضمان عودة الحركة

أشاد الإعلامي أحمد موسى ، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" الذي يُبث على قناة "صدى البلد"، بالموقف المهني والإنساني الذي اتخذه الفريق كامل الوزير ، وزير النقل، في أعقاب حادث التصادم المؤلم بين قطاري العياط.

وقد لفت موسى إلى أن الوزير قام بتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا، متابعاً عن كثب حالة المصابين في المستشفيات، بينما أشرف بنفسه على عمليات الإنقاذ من موقع الحادث لمدة قاربت ثماني ساعات متواصلة.

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التفاصيل الدقيقة للزيارة والموقف

أوضح أحمد موسى أن الفريق كامل الوزير عبر عن أسفه العميق واعتذاره الرسمي عقب الحادث، مؤكداًحرصه الكبير على متابعة أحوال المصابين في المستشفيات وتمنى لهم الشفاء العاجل والعوده السليمة إلى أهاليهم.

وأضاف الإعلامي أن الوزير أكد بصرامة أن كل مقصر لن يفلت من العقاب القانوني والإداري، مشيراً إلى أن الفريق كامل الوزير صاحب واجب في السراء والضراء، حيث تجده بجانب جميع المتضررين.

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دور الوزير الإنساني في المجتمعات

وتابع أن أهل المتضررين اليوم يعتبرون الوزير أهلاً له بنفسه، حيث قام بزيارة منازلهم وتقديم العزاء الشخصي، مؤكداً أنه ذهب إلى منازلهم حتى بيتهم لتخفيف الألم عنهم.

ولفت إلى أنه قدم واجب العزاء لأسرة أحد الضحايا في قرية القطوري التابعة لمركز العياط، وظل موجوداً في موقع الحادث لمدة قاربت الثمان ساعات من مساء الأمس.

أهمية الخط استراتيجيا واستمرارية الحركة

وذكر أن خط الصعيد يمثل نسبة 60 في المئة من حجم حركة السكة الحديد في مصر، والذي يتنقل عبره قرابة المليون راكب يومياً، مما يجعله شرياناً حيوياً للاقتصاد والمواطنين.

وأكد أن الفريق كامل الوزير كان حريصاً جداً على إعادة حركة القطارات في نفس اليوم، وذلك لأن هناك ناس كانوا قاعدين في المحطات، مما يعكس الاهتمام الكبير باستقرار حركة المواطنين.

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المتابعة المستمرة للمسؤولين

وتحدث الإعلامي عن دور الوزير في الإشراف المباشر على عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين والمصابين، مما يظهر مدى التزامه بتحمل المسؤولية الكاملة في مثل هذه الأزمات.

وختم حديثه بتأكيد أن الوزير لم يقتصر على الجانب الرسمي فقط، بل امتد دوره ليشمل الجانب الإنساني المباشر مع العائلات المتضررة، مما يعزز الثقة في جهود وزارة النقل.

التزامات الوزارة تجاه المتضررين

وأشار إلى أن الوزير أكد على أن كل مقصر لن يفلت من العقاب، مما يعطي رسالة واضحة بأن هناك محاسبة صارمة لكل من تسببوا في هذا الحادث المأساوي.

وتابع أن الوزارة تقوم بمتابعة كل التفاصيل المتعلقة بالحادث، من خلال فريق متخصص يعمل على مدار الساعة لضمان سلامة المسار وتجنب مثل هذه الحوادث في المستقبل.