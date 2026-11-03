أحمد موسى: منظومة وقود جديدة تحد من التهريب وتضمن استقرار الأسعار

علق الإعلامي أحمد موسى على إطلاق منظومة رقمية جديدة لمراقبة توزيع الوقود من قبل وزارة البترول، مؤكدًا أنها تحارب التهريب وتضمن استقرار السوق بعد سنوات من الفوضى.

أعرب الإعلامي أحمد موسى عن تأييده البالغ لقرار وزارة البترول المصرية بإطلاق منظومة رقمية جديدة لمراقبة توزيع الوقود، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة الاستراتيجية تأتي في إطار التحول الرقمي الشامل الذي تشهده الدولة لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في القطاع الحيوي للطاقة.

منظومة رقمية جديدة لمنع التهريب

تستهدف هذه المنظومة، التي من المقرر أن تبدأ سريان أحكامها فعليًا في 1 نوفمبر، إحكام الرقابة على تداول المواد البترولية عبر المحطات، وذلك بهدف منع تسرب الوقود إلى الأسواق غير الرسمية والحد الحاسم من عمليات التهريب والممارسات التجارية غير المشروعة التي كانت تشوب سلاسل التوزيع سابقًا.

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أوضح الإعلامي أحمد موسى خلال حواره عبر برنامج "على مسئوليتي" الذي تبثه قناة "صدى البلد" أن الهدف الأساسي من تطبيق هذه المنظومة هو ضبط شامل ومحكم لمحطات الوقود، مما يضمن وصول المادة إلى أصحابها الحقيقيين بأسعار مدعومة ومنظمة بشكل عادل.

تجارب过去ة مع تهريب الوقود والفساد

استعرض الإعلامي أحمد موسى تجارب سلبية ماضية، مؤكدًا أن هناك فترات تم فيها تهريب مليون لتر من الوقود عبر الحدود المصرية، مشيرًا إلى فترة التنظيم الإرهابي حيث تم نقل تلك الكميtures الهائلة إلى غزة، مما يعكس مدى الخطورة التي كانت تهدد الأمن القومي.

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وأضاف أن أيام ما وصفها بـ"الإخوان السوداء" كانت تشهد ممارسات غير مسؤولة، حيث كان كل حامل لسيارة أثناء السفر يقوم بتعبئة جرار كبيرة بالبنزين والسولار ووضعها فوق سيارته، متسائلاً عن التداعيات الوخيمة التي قد تنتج عن نقص الوقود أو تعطل الخدمات الحيوية.

شدد أحمد موسى على ضرورة عدم نسيان تلك الأيام العصيبة، واصفًا إياها بالدمار الذي أصاب الوطن، ومتطلعًا إلى أن لا تعود هذه الممارسات أبداً، حتى بعد مرور مليار سنة، مؤكدًا أن الله نعمة بإنهاء تلك الفترة التي كان يُباع فيها البنزين في السوق السوداء.

المخاوف العالمية وتوترات سوق النفط

تناول الإعلامي أحمد موسى السياق الجيوسياسي الأوسع، مشيرًا إلى أن العالم بأسره يتأهب لما بعد 3 نوفمبر، حيث تترسخ المخاوف الدولية من اندلاع حرب محتملة بين الولايات المتحدة وإيران وتأثيرها المباشر على ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة معدلات التضخم عالميًا.

كشف أحمد موسى عن تصريحات الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون حول احتمال وقوع ضربة أمريكية نووية لإيران، مشيرًا إلى أن المواطن الأمريكي يهتم بشكل أساسي بمستوى الأسعار وتأثير الحرب على جيوبه، وليس بالضرورة بالانخراط في الصراعات الخارجية.

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أوضح أن صحيفة "نيويورك تايمز" أعدت تقريرًا يحذر من تبعات الحرب، مؤكدًا أن الرابح الوحيد من أي نزاع مسلح سيكون الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في قطاع النفط، حيث أشار إلى أن الشركات الأمريكية حققت أرباحًا قياسية قدرها 130 مليار دولار خلال فترات التوتر مع إيران.

التأهب الحكومي لمواجهة أي سيناريوهات

أكد أحمد موسى وجوب الاستعداد التام لكافة السيناريوهات المحتملة، مشيدًا بدور رئيس الوزراء في تشكيل لجنة الأزمات لضمان جاهزية الدولة، مؤكدًا أن الحكومة عليها معرفة دقيقة لاستعداداتها لجميع المتغيرات المتوقعة أو المحتملة التي قد تطال السوق المحلي.

طالب الإعلامي المصري بضرورة التحقق من حجم المخزون الاستراتيجي من الوقود والسلع الأساسية، متسائلاً عن الكمية الفعلية المتاحة للتصدي لأي صدمة محتملة، داعيًا الله أن يستر على العالم ويحفظه من كل سوء وأذى قد يتسبب فيه أي صراع مستقبلي.