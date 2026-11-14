أحمد الفيشاوي يكشف عن معايير اختيار البطل ويرفض العمل مع رمضان

الفنان أحمد الفيشاوي يصرح بأن الرقابة الفنية أصبحت أكثر مرونة مع التطور، ويكشف عن معايير الجمال الصارمة لاختيار أبطال أفلامه مستبعدًا العمل مع محمد رمضان.

أوضح الفنان أحمد الفيشاوي ، من خلال مشاركته في حوار مفتوح، تغيُّر المشهد الرقابي في الصناعة السينمائية المصرية، مقارنة بالفترة السابقة. وأكد النجم المعروف أن الرقابة في مراحلها السابقة كانت أكثر انفتاحًا وتقبلًا لموضوعات كانت تُعدّ حساسة في وقتها، مثل المشاهد الرومانسية التي تتضمن قبلات أو مشاعر حب صريحة.

وصف أحمد الفيشاوي، في لقائه الذي نُشر ضمن سلسلة بودكاست "منا وفينا"، طبيعة العمل السينمائي في العصور السابقة، مؤكدًا أن وجود مشاهد الحب والقبلة في الأفلام لم يكن يُعتبر أمرًا عيبًا أو محرمًا من قبل الجهات المعنية آنذاك. وشدد على أن هذه العناصر كانت جزءًا طبيعيًا من السرد القصصي والفني، مما يؤكد أن الفن لا يعرف حدودًا ضيقة في تلك الحقبة الزمنية.

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تطور الرقابة الفنية ومستقبل الأفلام

تحدث أحمد الفيشاوي عن المرحلة الحالية للرقابة، مبيّنًا أنها تشهد مرحلة انتقالية مواكبة للتطورات السريعة التي تشهدها مصر في مختلف المجالات. وأشار إلى أن هذا التطور في المنظومة الرقابية سيعود بالفائدة على صناعة الأفلام، حيث من المتوقع أن نرى عودة طبيعية لعناصر مثل المشاهد الدرامية القوية التي تتضمن دماء أو مخدرات أو محتوى موجه للبالغين فوق الثامنة عشرة، دون مواجهة عقبات إدارية غير مبررة.

أضاف الفيشاوي أنه لا يرى في هذا التغيير أي مأساة، بل رآه خطوة نحو العودة إلى ما وصفه بـ "الزمن الجميل" حيث كان يمكن للسينما أن تقدم جميع أنواع القصص والحكايات كما يراها المبدعون، دون تدخل قسري أو تحريم مفاجئ لما كان مقبولاً سابقًا. وأكد أن الكلام عن تحريم هذه المواضيع فجأة هو كلام فارغ لا يستند إلى واقع سابق كان قائمًا بالفعل.

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معايير الجمال في اختيار أبطال الأفلام

كشف أحمد الفيشاوي عن معايير اختياره الشخصية للوجوه التي يتولى إخراج الأعمال الفنية لها، موضحًا أنه يشترط أن يتمتع البطل بدرجة عالية من الوسامة والطول والطروقة. وأوضح أن هذه المواصفات الجسدية هي جزء أساسي من تعريفه لبطل الفيلم، مما يعني استبعاده لأي ممثل لا يستوفي هذه المعايير الجمالية، بغض النظر عن موهبته أو شعبيته.

صرّح النجم الكبير بأنه لن يقوم بإخراج أي عمل لفيلم مع الممثل محمد رمضان، مستبعدًا تمامًا فكرة التعاون الإخراجي بينهما. وبرر هذا الرفض القاطع بأن الممثل رمضان لا يمتلك الحد الأدنى من الوسامة الذي يتطلبه دور البطل وفقًا لمعايير الفيشاوي الشخصية، مشيرًا إلى أنه سيختار ممثلًا آخر يستوفي شروط الطول والجمال التي يرتئيها مناسبة لدور البطولة.

استبعاد نجوم كبار من معايير البطولة

لم يتوقف الفيشاوي عند رفضه للعمل مع النجم الحالي فقط، بل انتقل إلى الماضي مؤكدًا أنه لو كان يعمل كمخرج في العصور السابقة، لما اختار الممثل الراحل فريد شوقى أيضًا لأدوار البطولة. وأشار إلى أن فريد شوقى، رغم مكانته الكبيرة، لا ينطبق عليه وصف البطل الذي يبحث عنه الفيشاوي من الناحية الجسدية والمظهرية.

أكد أحمد الفيشاوي أن معايير البطل لديه تقوم على أساسات بصرية محددة، تشمل الطول والوسامة، وهو ما لم يتحقق في الممثلين الذين ذكرهم، سواء في الحاضر أو الماضي. وأوضح أن هذا المعيار الشخصي لا يتعارض مع تقديره للتمثيل، بل هو مجرد تفضيل جمالي يوجه خياراته الفنية كمنفذ لأعماله الإخراجية، مستبعدًا أي تعاون مستقبلي مع نجوم لا يستوفون هذا الشرط البصري الصارم.