أحمد كريمة يعلق على نظام الطيبات: التحليل والتحريم حق لله وحده

أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر يوضح أن التحليل والتحريم في مسائل الأطعمة والمشروبات هو حق خالص لله تعالى، ويؤكد على أهمية الرجوع إلى أهل الذكر والأطباء المتخصصين، كما يتطرق لمسائل الحجاب والنقاب.

أثار جدل واسع في الآونة الأخيرة ما يُعرف ب نظام الطيبات الذي اشتهر به الراحل الدكتور ضياء العوضي ، والذي تضمن بعض التوصيات الغذائية المثيرة للجدل، مثل التحذير من بعض الأطعمة والمشروبات التي يزعم أنها قد تسبب الوفاة أو تؤثر سلبًا على الصحة .

وقد علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على هذه التوصيات، مؤكدًا أن التحليل والتحريم في مسائل الأكل والشرب هو حق خالص لله تعالى، ولا يجوز لأي فرد أن يتجاوز حدود الله في هذا الأمر. وأوضح الدكتور كريمة أن الفقه الإسلامي يمتلك منظومة متكاملة لتحديد الأطعمة والمشروبات الحلال والطيبة، مستندًا في ذلك إلى الكتاب والسنة النبوية الشريفة.

وأشار إلى الآية الكريمة 'كلوا مما في الأرض حلالًا طيبًا ولا تتبعوا خطوات الشيطان'، مؤكدًا أن هذا النص القرآني يوجه المسلمين إلى تناول الأطعمة الحلال والمباحة، والابتعاد عن كل ما هو مشبوه أو مضر. كما استشهد الدكتور كريمة بالآية الكريمة 'قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق'، لافتًا إلى أن الله تعالى لم يحرم على عباده كل ما هو طيب، بل أباح لهم الاستمتاع بنعمه، إلا ما ورد فيه نص صريح بالتحريم.

وأضاف الدكتور كريمة أن الفقه الإسلامي قد حدد بالفعل بعض الأطعمة والمشروبات المحرمة، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، وذلك بناءً على نصوص قرآنية وسنة نبوية واضحة. كما أن السنة النبوية الشريفة قد حرمت تناول لحوم الكلاب والحمير والخيل، مؤكدًا أن هذه التحريمات جاءت بنص صريح، وإلا لأصبحت الأمور فوضوية، وكل شخص يفتي ويحلل كما يشاء. وشدد الدكتور كريمة على ضرورة الرجوع إلى أهل الذكر والأطباء المتخصصين في مسائل الصحة والتغذية، وعدم الاستماع إلى من ينشرون معلومات غير صحيحة أو مضللة.

وأكد أن تناول اللبن يعتبر من الأمور المستحبة والمفيدة للجسم، مستشهدًا بالآية الكريمة 'سائغًا للشاربين'، التي تشير إلى سهولة هضمه وفوائده الصحية. كما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل التمر، لكنه أوضح أن من لا يأكل التمر لا يعتبر مخالفًا، لأن بعض الأطعمة قد تسبب مشكلات صحية لبعض الأشخاص.

وفي سياق متصل، تطرق الدكتور كريمة إلى مسألة النقاب والحجاب، مؤكدًا أن المرأة الجميلة عليها ارتداء النقاب خوفًا من الفتنة، وأن غطاء وجه المرأة بالحج والعمرة يشبه غطاء رأس الرجل، ويتوجب عليهما دفع فدية إذا لم يلتزما بذلك. وأوضح أن هذه المسائل تعود إلى الفقه الإسلامي وأحكامه الشرعية، وأنها ليست مرتبطة بنظام الطيبات أو التوصيات الغذائية.

وفي ختام حديثه، حذر الدكتور أحمد كريمة من الانسياق وراء الشائعات والأقاويل التي لا تستند إلى دليل شرعي أو علمي، مؤكدًا أن الإسلام دين الاعتدال والتوازن، وأن الله تعالى لم يكلفنا بما لا نستطيع القيام به. وأشار إلى أن الصحة نعمة عظيمة يجب الحفاظ عليها، وأن التغذية السليمة جزء أساسي من هذه الحفاظ. وشدد على أهمية استشارة الأطباء والمتخصصين في مجال التغذية قبل اتباع أي نظام غذائي جديد، والتأكد من أنه يتوافق مع تعاليم الإسلام ومبادئ الصحة العامة.

كما دعا الدكتور كريمة إلى نشر الوعي الصحي والتثقيف الغذائي بين الناس، وتوعيتهم بأهمية تناول الأطعمة الحلال والطيبة، والابتعاد عن كل ما هو مضر أو مشبوه. وأكد أن الفقه الإسلامي يراعي الظروف الصحية والاجتماعية للأفراد، وأن الأحكام الشرعية تتغير بتغير الزمان والمكان. وفي النهاية، أكد الدكتور كريمة على أن الهدف من كل ذلك هو تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة الأفراد والمجتمع





