الإعلامي أحمد موسى يؤكد شفافية تبرعات حادث الوراق ورفضه التشكيك في دور الدولة، موضحا أن الأموال ستصل للأسر المستحقة مباشرة.

أكد الإعلامي أحمد موسى ، خلال تقديمه لبرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة " صدى البلد"، أن أجهزة الدولة المصرية تحركت بسرعة فائقة عقب وقوع حادث الوراق ، مشيرا إلى أن وزارة الصحة أصدرت بيانا رسميا بعد مرور سبع دقائق فقط من الحادث. وأكد موسى أن هذه الاستجابة السريعة تدلل على الجدية العالية التي تعامل بها المسؤولون مع الأزمة، ردا على التساؤلات والشكوك التي ظهرت حول شفافية الإجراءات المتخذة.

الدولة تردع التشكيك في تبرعات الكارثة

أوضح أحمد موسى أن الأموال التي سيتم جمعها ستذهب حصرا لأسر المتوفين والمصابين في الحادث، مشيرا إلى أن هناك ناسا خسيسة تحاول التشكيك في مصير هذه التبرعات. وأكد أن الشفافية هي السمة الأساسية للإدارة المصرية في مثل هذه الظروف، وأن كل ريال سيتم التبرع به سيصل إلى مستحقيه دون أي انحياز أو إهدار، مما يثبت أن الدولة تحافظ على أمانة الشعب في أصعب اللحظات.

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مقارنة بالأوضاع العربية والمواقف الدولية

استطرد موسى أن مصر تعتبر من أكثر الدول حماية لشعبها مقارنة بدول عربية أخرى تشهد حوادث بمعدلات عشرة أضعاف ما حدث في الوراق دون أن يجرؤ أحد على الكلام عنها. وأشار إلى أن بعض القنوات العربية والأجنبية، بل والإسرائيلية، تحاول تشويه صورة الحادث وإثارة الفتنة من خلال نشر معلومات خاطئة حول مسئولية حادث الطرق. ونفى موسى أن يكون هناك أي تكتيم للمعلومات من قبل الحكومة، معتبرا أن ما يتم بثه هو مجرد محاولات لتشعر بالشفقة على مصر بينما هي في الواقع تحافظ على استقرارها.

دور وسائل الإعلام في نشر الفوضى

انتقد الإعلامي أحمد موسى بشدة بعض وسائل الإعلام التي تسعى لنشر الكراهية والشمتة في الشعب المصري، مشيرا إلى أن هناك محاولات لتعميم المسؤولية على بعض المسؤولين مثل كامل الوزير. وأكد أن الشعب المصري ليس جاهلا ولا يرضى بالتآمر عليه، وأن كل محاولة لإثارة الفتنة ستقابل برد فعل قوي منه. وأشار إلى أن هناك ناسا لا تريد سوى الضرر ولا ترغب في مساعدة المتضررين، مما يجعلها في صف الأعداء الذين يريدون زعزعة استقرار البلاد.

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مطالبات بتشديد العقوبات للردع العام

طالب أحمد موسى بتشديد العقوبات على مخالفات السرعة، واقترحا رفع الغرامة إلى خمسة آلاف جنيه بدلا من المبالغ الحالية التي لا تمثل رادعا حقيقيا. وأشار إلى أن الغرامات البسيحة لا تمنع السائقين من المخاطرة بأرواح الآخرين، مطالبا باتخاذ إجراءات صارمة لضمان سلامة الطرق. وأكد أن الهدف هو حماية الأرواح والحد من الحوادث قدر الإمكان، لأن كل حياة مهمة ولا يمكن التعويض عنها بأي شكل من الأشكال.

التكافل الوطني وصلاة الغائب

ختاما، دعا أحمد موسى الشعب المصري إلى مزيد من الوحدة والتكافل في هذه الأيام الصعبة، مذكرا بأن مصر كلها صلت صلاة الغائب على أرواح شهداء الحادث. وأكد أن الشعب غالي جدا ولا يجوز لأي أحد أن يهين كرامته أو يشكك في نواياه الطيبة، مشيرا إلى أن هناك تبرعات تجاوزت مائتي مليون جنيه من الداخل والخارج. وشدد على أن حماية الأرواح مسؤولية جماعية تتطلب من كل فرد في المجتمع المساهمة في نشر الوعي والامتناع عن السلوكيات الخطرة التي تهدد سلامة الجميع.