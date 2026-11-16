أحمد موسى: مصر لا تبيع أصولها بل تستثمرها بنظام حق الانتفاع

كشف الإعلامي أحمد موسى عن طبيعة الاستثمارات العقارية في مصر، نافياً شائعات بيع الأراضي وموضحا أن الدولة تمنح حق الانتفاع فقط مع بقاء الملكية لها.

أكد الإعلامي أحمد موسى ، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة " صدى البلد"، أن ما يتم تداوله حول بيع الدولة المصرية لأصولها وأراضيها هو مجرد شائعات غير صحيحة. أوضح المتحدث أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية في القطاع العقاري تهدف إلى استثمار الأراضي بنظام "حق الانتفاع" لفترات زمنية محددة، دون أي تنازل عن ملكية الدولة لهذه الأراضي.

الاستثمار بحقوق الانتفاع لا يعني التنازل عن الملكية

شدد أحمد موسى على أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تتعرض لاتهامات بالبيع عند قيامها بالاستثمارات، في حين أن دولاً أخرى تقوم بممارسات مشابهة دون نقاش. أوضح أن المستثمر هشام طلعت مصطفى حصل على 12 مليون متر مربع في السعودية و10 ملايين متر في العراق لإنشاء قرى سياحية جديدة، دون أن يتهم أي أحد ببيع الأراضي.

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أضاف الإعلامي أن الأرض تظل ملكية للدولة، ويتم منح حق الانتفاع بها لفترة معينة مثل خمس سنوات، لتعود السيطرة الكاملة للدولة في النهاية. وصف المتحدث من ينشرون هذه الشائعات بأنهم يروجون لأخبار غير عقلانية، مؤكداً أن الاستثمار يجلب الأموال والفوائد الاقتصادية للدولة، مما يجعل مصر رقم واحد في جذب الاستثمارات في المنطقة.

الصكوك السيادية أداة تمويل وليست بيعاً للأصول

ورداً على التساؤلات حول طرح الصكوك السيادية، أوضح أحمد موسى أن هذه الأداة هي وسيلة من وسائل التمويل وليست بيعاً للممتلكات. وصف الأشخاص الذين يرددون هذه الشائعات بأنهم "ببغاوات" لا يفهمون الطبيعة الحقيقية للإجراءات الاقتصادية، مشدداً على أن هناك من يلون الأخبار بشكل متعمد لتضليل الرأي العام.

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لفت المتحدث إلى أن الاستثمارات المتاحة تخلق فرص عمل للمصريين، وتساهم في عملية التنمية الشاملة في جميع المحافظات. أشار إلى أن العالم ينظر إلى مصر اليوم من حيث الأمن والاستقرار والمكانة، بينما توجد مجموعات لا ترى سوى الجوانب السلبية أو تنشر معلومات مضللة.

القرارات الرئاسية تؤكد سيطرة مصر على أراضي سيناء

في سياق متصل، استرجع الإعلامي قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسي الصادر عام 2012، خلال رئاسة محمد مرسي، الذي أكد أن سيناء لا تملك إلا للمصريين. أوضح أن ذلك كان رداً على محاولات سابقة لدفع الفلسطينيين نحو المنطقة، مشدداً على أن هذه المواقف تثبت أن الدولة لا تبيع أي جزء من أرضها.

ختاماً، أكد أحمد موسى أن كل هذه الإجراءات تنصب في صالح المواطن المصري والاقتصاد الوطني، مستهجناً وجود أصوات تحاول تشويه الصورة الحقيقية للتنمية والاستثمار التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات الحيوية.