أحمد شوبير يكشف حقيقة العروض الإسبانية لنجله مصطفى شوبير ويؤكد استقرار جهاز الأهلي الفني

نفي الإعلامي أحمد شوبير ما تم تداوله حول تلقي نجله مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، عروضًا إسبانية، مؤكدًا عدم صحة الأنباء عن متابعة أندية إسبانية له. وتحدث شوبير أيضًا عن تطورات ملف دمج الأندية، وتأكيد استقرار الجهاز الفني للأهلي.

نفى الإعلامي الرياضي البارز أحمد شوبير ما تم تداوله مؤخرًا حول تلقي نجله، حارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير ، عروضًا إسبانية للانتقال. وأوضح شوبير أن الأنباء التي أشارت إلى متابعة نادٍ إسباني لمباراة الأهلي والترجي التونسي التي أقيمت في القاهرة، وكذلك ما تردد عن وجود وفد من نادي ريال أوساسونا، لا أساس لها من الصحة. وأكد أن الاسم الصحيح للنادي هو أوساسونا فقط، ولم يحضر أي ممثل عنه أو عن أي نادٍ آخر لمراقبة أداء مصطفى شوبير .

وأشار شوبير إلى أن مصطفى كان متواجدًا مع منتخب مصر في إسبانيا مؤخرًا، ولو كان هناك اهتمام حقيقي من أي نادٍ، لكانت فرصة المتابعة أسهل بكثير في تلك الفترة. وأضاف أن الموسم الماضي شهد بالفعل بعض الاستفسارات والعروض غير الرسمية، لكن الموسم الحالي لم يشهد وصول أي عرض رسمي لأي لاعب من الفريق بشكل عام. في سياق آخر، تطرق شوبير إلى المستجدات المتعلقة بملف دمج الأندية في الكرة المصرية. وأوضح أن هناك اتجاهًا جادًا لتنفيذ فكرة دمج ثلاثة أندية وهي سيراميكا كليوباترا، والبنك الأهلي، وزد إف سي، مع بعض الأندية الجماهيرية. وألمح إلى أن النادي الإسماعيلي يعتبر الأقرب للانضمام إلى هذه المنظومة، بالإضافة إلى أندية أخرى مثل المنصورة، والسويس، والشرقية، وطنطا، وذلك كجزء من خطط تطوير المنظومة الكروية في مصر. وفي جانب آخر من الأخبار الرياضية، استعرض شوبير تصريحات إعلامية وردت من نادي برشلونة الإسباني، تفيد بتعافي اللاعب حمزة عبد الكريم من الإصابة وجاهزيته للمشاركة في المباراة القادمة أمام كورنيلا، وسط تداول معلومات غير مؤكدة حول ملكية النادي. وأخيرًا، فيما يتعلق بوضع الجهاز الفني للنادي الأهلي، أكد مصدر داخلي داخل القلعة الحمراء عدم وجود أي مفاوضات حالية مع المدرب هيرفي رينارد أو أي مدربين آخرين، مشددًا على استقرار الأوضاع داخل الجهاز الفني الحالي للفريق.





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines