أحمد العوضي يرد على رمضان: علاقتهما أخوة بعيدة عن المنافسة

الفنان أحمد العوضي يعلق على رسالة محمد رمضان، مؤكدًا أن علاقتهما تقوم على المحبة والأخوة دون أي منافسة، مع تمنياته لعودته الناجحة.

رد الفنان أحمد العوضي بشكل صريح وواضح على الرسالة التي وجهها إليه الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، مؤكّدًا أن根基 العلاقة بينهما تقوم على المحبة والأخوة الحقيقية، بعيدًا تمامًا عن أي تنافس فني سلبي. ونشر العوضي رده عبر صفحته الرسمية، مستغلًا الفرصة لشرح طبيعة هذا الترابط الفني والإنساني الذي يجمع بينهما، مما دفع الجماهير والمتابعين لمتابعة تفاصيل هذا الرد الذي يعكس مدى عمق الصداقة بينهما في الوسط الفني.

طبيعة العلاقة الفنية والإنسانية

بدأ أحمد العوضي رده بالتأكيد على أن الفنان محمد رمضان هو أخ له وصديق مقرب، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي طرف أكبر من الآخر من حيث القيمة أو التقدير، رغم الفارق العمري البسيط بينهما. وأوضح العوضي أن رمضان أصغر منه بسنة ونصف فقط، لكنه كبير جدًا في غلائه وفي عدد الأعمال الفنية التي قدمها على مدار مسيرته الطويلة، مما يجعله يحظى بمكانة خاصة عنده.

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أضاف أحمد العوضي أنه يفخر بشدة بحب الجمهور من أبناء الطبقات البسيطة، موجهًا شكره الصادق لمحمد رمضان على تقديره لهذه الشريحة من الجماهير في رسالته السابقة. وبيّن العوضي أن هؤلاء الجمهور البسيط هم السبب في وجوده هو ووجود رمضان على خشبات المسرح، مشيرًا إلى أن تقديرمحمد لهم يعكس وعيه بأهمية هذا الدعم الجماهيري الذي يضمن استمراريتهما في الساحة الفنية.

تمنيات العود القوية والمنافسة الشريفة

تمنى أحمد العوضي عودة قوية وناجحة للفنان محمد رمضان من خلال مسلسله الجديد، بعد فترة غياب استمرت لثلاث سنوات عن الدراما التلفزيونية. وأكد العوضي أن وجود رمضان في هذا العام أسعده كثيرًا، موجهًا التحذير بأن الله يشهد على صحة كلامه ونياته الطيبة. دعا العوضي إلى أن تشتعل روح المنافسة الشريفة بين الممثلين، مشيرًا إلى أن هذه المنافسة تكون في صالح المشاهدين والإخوة الذين يتابعون الأعمال الفنية.

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طالَب الفنان أحمد العوضي الفنان محمد رمضان بالاستمرار في المشاركة الفعالة خلال المواسم الرمضانية القادمة، وطلب منه أن يقطع معه وعدًا بأن يكون موجودًا كل سنة في الموسم الرمضاني. هذه الدعوة تأتي كإشارة على الرغبة في استمرارية التنافس الإيجابي وتبادل الأدوار الفنية، مما يضمن بقاء الاهتمام الجماهيري مرتفعًا وخلق حالة من الحيوية في الساحة الدرامية.

موعد العرض والتفاصيل العملية

اختتم أحمد العوضي رسالته بدعوة صريحة ومباشرة لمحمد رمضان لمشاهدة الحلقة الأولى من مسلسله الجديد "سلطان الديب"، الذي سيتم عرضه في منطقة عين شمس. وأكد العوضي أن ذلك الموقع له قيمة خاصة بالنسبة له لأنه مكان ميلاده ووطنه، داعيًا رمضان للجلوس معه والاحتفال بنجاح العمل الفني الأخوي.

كما أشار العوضي إلى سعادته الكبيرة بمشاركة رمضان في موسم رمضان لعام 2027، مؤكدًا أن هذا الموعد سيكون فرصة سانحة للاجتماع والتواصل بين الفنيين. الدعوة تتركز حول رؤية الحلقة الأولى من "سلطان الديب" في عين شمس، مما يعزز من فكرة التواصل المباشر بين الفنانيين والجمهور في أماكن ذات دلالة تاريخية واجتماعية.