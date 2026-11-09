أحمد محمد زكي يحصد برونزية الوثب العالي ويرفع رصيد مصر إلى 10 ميداليات في داكار 2026

حصد أحمد محمد زكي الميدالية البرونزية في الوثب العالي بدورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026، ليرفع رصيد البعثة المصرية إلى 10 ميداليات منها 6 ذهبيات.

واصلت البعثة الأوليمبية المصرية تحقيق الإنجازات في دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 ، بعدما أحرز أحمد محمد زكي ، لاعب منتخب مصر لألعاب القوى، الميدالية البرونزية في منافسات الوثب العالي بحصوله على المركز الثالث. بهذه الميدالية، ارتفعت حصيلة مصر في الدورة إلى 10 ميداليات متنوعة.

يأتي هذا الإنجاز وسط تحديات استثنائية أحاطت بمشاركة مصر في الدورة، ما يجعل الميدالية الجديدة أكثر دلالة على إصرار الرياضيين المصريين على تحقيق نتائج تليق بتاريخ الرياضة المصرية.

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تفاصيل تتويج أحمد محمد زكي في الوثب العالي

جاء تتويج أحمد محمد زكي بعد أداء مميز في منافسات الوثب العالي، ليضيف ميدالية جديدة إلى رصيد ألعاب القوى المصرية في داكار. ويعكس هذا التتويج أن منصات التتويج في الدورة أصبحت تشهد حضورا مصريا يقوده جيل جديد من الرياضيين.

ويمثل حصول أحمد محمد زكي على البرونزية دليلا على قدرة اللاعبين الشباب على المنافسة في المحافل الأولمبية، وعلى أن الاستعداد الفني والبدني للبعثة المصرية قادر على ترجمة نفسه إلى ميداليات ملموسة.

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مواقف المسؤولين من الإنجاز المصري

أشاد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بالإنجاز الذي حققه أبطال مصر في داكار، مؤكدا أن تتابع الميداليات يعكس ما يمتلكه الرياضيون المصريون من قدرات واعدة وروح تنافسية عالية.

وأوضح جوهر نبيل أن الوزارة تواصل دعم الأبطال والاتحادات الرياضية، وتوفير الإمكانات اللازمة لإعداد جيل قادر على تمثيل مصر بصورة مشرفة في المحافل الدولية، معتبرا أن هذه النجاحات تمثل حافزا لمواصلة الاستثمار في المواهب الرياضية الشابة.

من جهته، هنأ المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء، البطل أحمد محمد زكي، مشيدا بأدائه وروحه القتالية. وأكد ياسر إدريس أن الميدالية العاشرة تعكس تماسك المنظومة الأوليمبية المصرية وتكاتف اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.

وشدد ياسر إدريس على أن اللجنة الأوليمبية المصرية تتابع أبناءها في داكار وتعمل على توفير الدعم لهم، معتبرا أن صناعة البطل الأوليمبي تبدأ من رعاية المواهب ومنحها الثقة والفرصة.

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حصيلة الميداليات المصرية في داكار 2026

ارتفع رصيد البعثة المصرية في الدورة إلى 10 ميداليات، موزعة على 6 ذهبيات وفضية واحدة و3 برونزيات. وتكتسب هذه الحصيلة قيمة مضاعفة نظرا لظروف المشاركة والقيود المفروضة على أعداد اللاعبين.

وتشارك مصر في الدورة ببعثة قوامها 46 لاعبا ولاعبة، يخوضون المنافسات في 19 لعبة رياضية. ويأتي ذلك في ظل غياب بعض الألعاب التي اعتادت مصر المنافسة فيها بقوة وحصد الميداليات من خلالها، وهو ما فرض حسابات مختلفة على مسار المشاركة.

ورغم هذه التحديات، يواصل الأبطال المصريون الدفاع عن ألوان العلم، وتحويل محدودية الفرص إلى مساحات جديدة للإنجاز في الدورة التي تمثل محطة مهمة على طريق إعداد جيل المستقبل.