أحمد جلال: الأهلي يعيش ليلة سقوط بعد خسارة بيراميدز بثلاثية نظيفة

علق الناقد الرياضي أحمد جلال على خسارة الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، معتبرًا أن الفريق يعيش مرحلة صعبة بعد تراجع نتائجه وضياع فرصه في المنافسة على لقب الدوري. وكشف جلال أن الأهلي ظهر بشكل مفكك وأداء فني مترهل أمام منافس منظم يجيد معالجة أخطائه وإغلاق الثغرات، مؤكدًا أن الدوري بات في قبضة الزمالك مع استمرار أمل بيراميدز في المنافسة.

علق الناقد الرياضي أحمد جلال على خسارة الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، معتبرًا أن الفريق يعيش مرحلة صعبة بعد تراجع نتائجه وضياع فرصه في المنافسة على لقب الدوري.

وكشف جلال عبر حسابه على فيسبوك أن الأهلي ظهر بشكل مفكك وأداء فني مترهل أمام منافس منظم يجيد معالجة أخطائه وإغلاق الثغرات، في إشارة واضحة إلى قوة المنافسين في الفترة الأخيرة. وأضاف أن الدوري بات في قبضة الزمالك مع استمرار أمل بيراميدز في المنافسة داخل الملعب، مؤكدًا أنه ليس من العدل أن يتوج الأهلي بالبطولة بهذا المستوى أو حتى ينافس على المركز الثاني.

جاء ذلك بعد خسارة الأهلي القاسية أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في مجموعة التتويج من المرحلة النهائية في مسابقة الدوري المصري الممتاز. من جانبها، حصدت بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيدها إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج، خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة. في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي المقبلة ضد الزمالك في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم. وتأتي هذه المباراة في ظل حالة من التوتر بين الفريقين بعد الخسارة الأخيرة للأهلي، حيث يسعى الفريقان لتحقيق أفضل النتائج في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم. كما أكد جلال أن الأداء الضعيف للأهلي في الفترة الأخيرة يعكس مشكلات فنية وإدارية تحتاج إلى حلول عاجلة، خاصة مع اقتراب نهاية الموسم.

وأشار إلى أن الفريق بحاجة إلى إعادة تقييم استراتيجيته واستعادة ثقته بالنفس قبل مواجهة الزمالك، الذي يظل المنافس الأقوى في السباق على اللقب. وفي السياق نفسه، أعرب العديد من خبراء كرة القدم عن قلقهم من تراجع مستوى الأهلي، مشيرين إلى أن الفريق فقد الكثير من نقاطه في المباريات الأخيرة، مما أثر سلبًا على فرصه في تحقيق أي إنجاز هذا الموسم.

وأكدوا أن الوقت قد حان لإجراء تغييرات جذرية في إدارة الفريق، خاصة في الجانب الفني، لضمان عودة الفريق إلى مساره الصحيح في الموسم المقبل. وفي الوقت نفسه، استعدت بيراميدز لمواجهة الأهلي المقبلة، حيث يسعى الفريق إلى تعزيز فرصه في المنافسة على المركز الثاني في الدوري. وأشار مدرب الفريق إلى أن الفوز على الأهلي كان خطوة مهمة في هذا الاتجاه، لكنه أكد أن الطريق لا يزال طويلًا ويتطلب جهدًا مضاعفًا لتحقيق الأهداف المرسومة.

وفي الختام، أكد أحمد جلال أن موسم الأهلي هذا العام كان مخيبًا للآمال، مشيرًا إلى أن الفريق يحتاج إلى إعادة بناء شامل في الصيف المقبل، خاصة في الجانب الفني والإداري، لضمان عودته إلى المنافسة القوية في الموسم المقبل. وأضاف أن الأجيال الجديدة من اللاعبين تحتاج إلى فرص أكبر للظهور، خاصة مع تراجع أداء بعض اللاعبين الأساسيين في الفريق.

كما أشار إلى أن إدارة الأهلي يجب أن تتخذ قرارات جريئة في الفترة المقبلة، بما في ذلك التعاقد مع مدرب جديد، لضمان تحقيق نتائج أفضل في الموسم المقبل





