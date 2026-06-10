أحمد موسى يسلط الضوء على التصعيد الأمريكي الإيراني وإسقاط الأباتشي واتهامات بسرقة النفط

يناقش الإعلامي أحمد موسى في برنامجه على مسئوليتي آخر تطورات التوتر بين أمريكا وإيران، بما في ذلك إسقاط طائرة أباتشي وتهديدات ترامب بضربات جديدة وادعاءات حول الاستيلاء على النفط الإيراني والفنزويلي، مع تحليل عسكري وتقني لهذه المواجهات.

تناول الإعلامي أحمد موسى في برنامجه على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد التطورات الأخيرة في التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، عقب إسقاط طائرة أباتشي أمريكية ومزاعم حول ضربات جديدة.

واستعرض موسى سلسلة من الادعاءات المنسوبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاستيلاء على النفط الإيراني والفنزويلي وتهريب 22 سفينة محملة بالنفط الإيراني، كما ثمّن قدرة إيران على إسقاط طائرة أباتشي بمسيرة cheap ثمنها 35 ألف دولار مقابل قيمة الطائرة 35 مليون دولار. وقدّم تحليلاً تقنياً عن ثمن هذه المعادلة العسكرية، مشيراً إلى أن المسيرة أسرع من الصواريخ البالستية وأقل تكلفة، مما يحد من قدرة الطائرة التقليدية على المواجهة.

وأكد موسى أن هذه الخطوة تعكس فشل التكنولوجيا الأمريكية في مواجهة التكتيكات الإيرانية، ملمحاً إلى أن ترامب هدّد بضربة كبيرة لكنها قد تكون غير فعالة في تغيير الموازين. كما ناقش الموس성 موضوع تصفير مستحقات شركات البترول كرسالة ثقة ورد على أكاذيب الأعداء، إلى جانب الحديث عن النظام الجديد للمعاشات يضمن صرف المستحقات خلال 48 ساعة، وتوقعات الطقس من شديد الحرارة جنوباً وشبورة مائية صباحاً مع فرص لأمطار، وموقف مصر الثابت تجاه أمن منطقة القرن الأفريقي كما صرح وزير الخارجية





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