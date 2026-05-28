أحمد عبد الرحمن أبو زهرة يروي تفاصيل إنسانية وفنية عن والده الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة

في هذا النص، يروي الموسيقار أحمد عبد الرحمن أبو زهرة تفاصيل عن والده الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة، ويشرح كيف كان يتمتع بصوغات واضحة ورفض أي مجاملة على حساب قناعاته الفنية والإنسانية. كما يروي عن تجربته المسرحية التي قدمها والده في أواخر السبعينيات، وعن شخصية «سردينة» التي كانت من أكثر الشخصيات تأثيراً لدى الجمهور.

كشف الموسيقار أحمد عبد الرحمن أبو زهرة تفاصيل إنسانية وفنية مؤثرة عن والده ال فنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة ، مؤكدًا أنه كان صاحب مبادئ واضحة ودفع ثمنًا كبيرًا بسبب تمسكه بكلمة الحق ورفضه لأي مجاملة على حساب قناعاته الفنية والإنسانية.

وقال أحمد أبو زهرة، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج حديث القاهرة عبر قناة القاهرة والناس، إن ما حدث يوم جنازة والده كان أشبه بـ«المعجزة»، مشيرًا إلى أن الفنان الراحل كان يتمتع بإحساس راقٍ وحضور قوي وسرعة بديهة كبيرة على المسرح.

وأوضح أن والده كان يرفض بعض المواقف أو الأدوار التي تمنحه مساحة ظهور أكبر إذا شعر بأنها غير منصفة أو تتضمن تجاوزًا، مؤكدًا أنه لم يكن يسعى للتقرب من المخرجين أو المؤلفين لتحقيق مصالح شخصية، بل كان يمتلك دائرة أصدقاء تشبهه في القيم والمبادئ. وأشار إلى أن والده كان يرى ضرورة أن يمتلك الفنان موقفًا سياسيًا واضحًا، لكنه فضّل لاحقًا الابتعاد عن السياسة والتركيز على القيمة الفنية للأعمال التي يقدمها دون ربطها بأي توجهات سياسية.

وأضاف أحمد أبو زهرة أن ما حققه والده خلال مسيرته الفنية يُعد «معجزة حقيقية»، خاصة أنه فقده في سن صغيرة، وهو ما ترك أثرًا نفسيًا كبيرًا بداخله، لافتًا إلى أن الفنانين رشوان توفيق وأحمد توفيق كانا من أقرب أصدقاء والده، وأن رشوان توفيق كان بمثابة عم له. وفي سياق آخر، أكد أحمد أبو زهرة أن مسلسل لن أعيش في جلباب أبي لم يكن العمل الأفضل من وجهة نظر والده، رغم النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه، موضحًا أن الفنان الراحل كان يرى أن لديه أعمالًا أكثر قيمة وأهمية فنيًا، بينما اعتبر شخصية «سردينة» من أكثر الشخصيات قربًا وتأثيرًا لدى الجمهور بسبب بساطتها وعفويتها.

كما أشار إلى أن والده لم تكن له علاقة قوية بمواقع التواصل الاجتماعي، لكنه كان يستمتع بالكوميكس والمقاطع الساخرة الخاصة بشخصية «سردينة»، وكان يتابع ردود أفعال الجمهور عليها بسعادة كبيرة. وتحدث أيضًا عن تجربة مسرحية مؤثرة قدمها والده في أواخر السبعينيات، موضحًا أنه كان من أوائل الفنانين الذين قدموا فن الميلودراما من خلال عرض «نادي النفوس العارية»، حيث جسّد ثلاث شخصيات مختلفة باللغة العربية الفصحى في عرض استمر لأكثر من ساعة وحقق نجاحًا في عدد من الدول العربية والخليجية.

واختتم أحمد أبو زهرة حديثه بالتأكيد على أن والده كان حريصًا دائمًا على متابعة موهبة حفيدتيه منذ طفولتهما، وكان يقدم لهما الدعم والتشجيع باستمرار





