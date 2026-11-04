أحمد صفوت نجم الزمالك يفوز بأفضل لاعب في كأس الخليج والنادي يطمح للدوحة

توج أحمد صفوت لاعب الزمالك بأفضل لاعب في كأس الخليج للناشئين بعد تتويج المنتخب، بينما تدرس الدوحة استضافة كأس السوبر المصري للأندية.

حقق اللاعب أحمد صفوت من نادي الزمالك إنجازًا فرديًا بارزًا بتتويجه بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا. جاء هذا التكريم تقديرًا للمستويات الفنية المتميزة التي قدمها قائد منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 خلال المسابقة القارية.

صفوت يقود الفراعنة للصعود على منصة التتويج

ساهم أحمد صفوت بشكل أساسي في نجاح منتخب مصر لكرة القدم للفئة العمرية المذكورة في حصد لقب البطولة، حيث كان له دور محوري في بناء الهجمات وصناعة الفرص داخل وسط الملعب. وتوج هذا الأداء المميز بالتتويج الجماعي للفريق بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب الإمارات بنتيجة 3-1، ليجمع اللاعب بين فرحة اللقب الوطني والتكريم الشخصي الفردي.

Also read منتخب الناشئين يتوج بكأس الخليج وصلاح يغيب عن ترشيحات كاف

الدوحة وجهة محتملة لكأس السوبر المصري

ترشح العاصمة القطرية الدوحة لاستضافة النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، وذلك عقب تحركات واتصالات مع الاتحاد المصري لكرة القدم. تهدف هذه التحركات إلى نقل المنافسات إلى قطر في ظل عدم الاستقرار النهائي على مكان الإقام الرسمي للبطولة حتى الآن.

وأوضحت صحيفة "العرب" القطرية أن الدوحة أصبحت ضمن أبرز الوجهات المطروحة لتنظيم البطولة، خاصة مع وجود توجه رسمي لإقامة المنافسات خارج الأراضي المصرية. ويعزز هذا التوجه الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها الأندية المصرية بين الجماهير الموجودة في قطر، مما يجعلها خيارًا جذابًا للتنظيم.

Advertisement

توجد مباحثات جارية بين الجانب القطري ومسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم لدراسة الترتيبات الخاصة باستضافة البطولة، دون الوصول إلى اتفاق رسمي ونهائي حتى الوقت الراهن. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد حددت مبدئيًا كوجهة لاستضافة النسخة المقبلة خلال شهر نوفمبر الجاري، لكن عدم صدور إعلان جديد أبقى الباب مفتوحًا أمام خيارات أخرى.

مشاركة الأندية الكبرى في منافسات السوبر

من المنتظر أن تضم النسخة القادمة من البطولة ثلاثة أندية حسمت مشاركتها بوضوح وفقًا لنتائجها في المسابقات المحلية الأخيرة. ويضم القائمة نادي الزمالك بطل الدوري المصري الممتاز، ونادي بيراميدز المتوج بكأس مصر، بالإضافة إلى سيراميكا كليوباترا بطل كأس عاصمة مصر.

لا يزال النادي الأهلي ضمن دائرة الأندية المحتملة للمشاركة من خلال الحصول على البطاقة الذهبية، وهو ما سيكمل عدد الفرق المشاركة في البطولة وفقًا للنظام المعتمد للمسابقة. ومن المتوقع أن تتضح الصورة النهائية بشأن الدولة المستضيفة وموعد إقامة البطولة خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء المشاورات الجارية بين الأطراف المعنية.

الزمالك يتغلب على بتروجت بهدف نظيف

حقق فريق الزمالك لكرة القدم لمواليد 2007 فوزًا مهمًا على نظيره فريق بتروجت بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما على مجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء. جاءت هذه النتيجة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام للشباب والناشئين.

بدأ الزمالك المباراة بضغط هجومي وسيطرة واضحة على مجريات اللعب خلال معظم فترات الشوط الأول، ونجح اللاعبون في فرض أفضليتهم من خلال الاستحواذ على الكرة والتحركات الهجومية. ورغم كثرة محاولات الوصول إلى مرمى المنافس، إلا أن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي دون تسجيل أهداف.

مع بداية الشوط الثاني، واصل الفريق الأبيض سيطرته على اللقاء وكثف محاولاته الهجومية بحثًا عن هدف التقدم، وتمكن أحمد حسن من تسجيل الهدف الوحيد في الدقيقة 49. واستمر الزمالك في فرض هيمنته خلال الدقائق المتبقية، بينما حاول فريق بتروجت العودة للمباراة دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك.

Advertisement

يقود الفريق في هذه المرحلة المدير الفني محمد ثابت، الذي يعمل بالتعاون مع مساعد المدرب محمد الأتربي المعروف باسم تربو. كما يضم الجهاز التدريبي علي محسن مدربًا لحراس المرمى، وعبد الرحمن عاطف معدًا بدنيًا، بالإضافة إلى وليد محمد ومهدي هشام لتأهيل الإصابات، ومهند ياسر إداريًا، وسيد جاد مسؤولًا عن المهمات.

محاضرة تحكيمية للمنتخب استعدادًا للتصفيات

ألقى محمود البنا، الحكم الدولي السابق وعضو لجنة الحكام الرئيسية، محاضرة تحكيمية مهمة لمنتخب الوطني لمواليد 2010 والجهاز الفني الخاص به. عقدت هذه المحاضرة على هامش المعسكر المقام حاليًا بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، والذي يستعد فيه الفريق للمشاركة في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين.

تناولت المحاضرة شرحًا تفصيليًا لأحدث التعديلات والتحولات في القوانين التحكيمية، مع توضيح الحالات المختلفة التي قد تظهر أثناء المباريات. يهدف هذا النشاط إلى زيادة وعي اللاعبين والجهاز الفني بالقوانين المستحدثة، وتجنب الأخطاء التي قد تؤثر سلبًا على أداء المنتخب خلال المباريات الرسمية القادمة.

تأتي هذه الخطوة التحضيرية قبل السفر المقرر إلى تونس لخوض منافسات التصفيات وتحقيق الهدف المنشود بالتأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين. وقد تم تحديد جدول مواعيد مباريات منتخب الناشئين لمواليد 2010 في تصفيات شمال أفريقيا، والتي تنطلق فعالياتها في تونس خلال الفترة من 10 إلى 16 نوفمبر الجاري.

تشمل قائمة المباريات مواجهة مصر ضد المغرب في الثانية عشرة، والمقررة يوم 13 نوفمبر الجاري عند الساعة 3 عصرًا. وفي سياق متصل، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الإمارات في نهائي كأس الخليج للناشئين، والذي جمع المنتخبين مساء الأربعاء.