أحمد فهمي وأسماء جلال يشاركان في تصوير فيلم الفيل ع الدرفيل بقبرص

نجما أحمد فهمي وأسماء جلال يقومان بتصوير مشاهدهما في فيلم الفيل ع الدرفيل داخل جزيرة قبرص، حيث تتشابك حبكة الكوميديا مع مشاهد الأكشن والمخدرات في أول تعاون سينمائي بين الزوجين.

تواصل الفرق الفنية المتخصصة في صناعة الأفلام السينمائية عملها بحماس عالٍ داخل جزيرة قبرص ، وذلك بعد أن أتمّ فريق العمل من مراحل التصوير الرئيسية المتنقلة بين عدة مواقع مختلفة في الجزيرة. وقد تم الإعلان عن اقتراب الانتهاء من تلك المراحل الصعبة والمكثفة، مما يمهد الطريق رسميًا لمرحلة ما بعد الإنتاج وإطلاق العمل الفني في دور العرض السينمائية الرسمية قريبًا لاستقبال جمهوره الواسع.

وكانت الصور الكواليس التي تم تداولها مؤخرًا قد أظهرت النجم أحمد فهمي والنجمة أسماء جلال وهما يؤديان مشاهدهما أمام الكاميرا برفقة المخرج أحمد عبد الوهاب. وقد وثّق هذا الظهور جانبًا مهمًا من الرحلة الفنية والجدية التي خاضها طاقم الفيلم بأكمله خلال تنفيذ مشاهده المعقدة، مما يعكس الجهد الكبير المبذول لضمان جودة المنتج النهائي.

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تفاصيل حبكة الفيلم السينمائية المزدوجة

يعتمد فيلم الفيل ع الدرفيل على مزيج نادر يجمع بين أنواع الكوميديا الجذابة والأكشن المشوق والفانتازيا الملحمية، وتدور أحداثه الدرامية حول شاب متزوج تكتشف زوجته المفاجأة المرعبة أنه يتاجر في المخدرات بشكل سري. يحمل هذا البطل الاسم الحركي "الفيل"، وتبدأ قصة الصراع الدرامي حين يدخل في منافسة شرسة مع تاجر مخدرات منافس يُعرف بالاسم الحركي "الدرفيل"، مما يثير دهشة الجمهور.

يحاول البطل الرئيسي الوصول إلى ذلك العدو القديم وكشف هويته الحقيقية، إلا أن الأمور تتعقد بشكل كبير وبسرعة بسبب ذكاء وغدر غريمه الشديد. يشهد الفيلم عددًا كبيرًا من مشاهد الأكشن المثيرة والمطاردات الخطيرة التي تتطلب دقة عالية، كما استعان صناع العمل بطائرات هليكوبتر مصممة خصيصًا لتصوير بعض اللقطات الجوية الواسعة.

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أسماء أبرز الممثلين في المشروع السينمائي

يجمع هذا الفيلم السينمائي النجم أحمد فهمي مع الفنانة أسماء جلال في أول تعاون سينمائي تاريخي بينهما على الشاشة الكبيرة. ويشارك في بطولة العمل كلاً من حاتم صلاح وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين المتميزين، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف الذين أضافوا لمسة جمالية للعمل الفني.

ويأتي إخراج الفيلم على يد أحمد عبد الوهاب، والذي يشرف على كافة التفاصيل الفنية والإبداعية للمشروع. كما أن إنتاج شركة سينرجي بلس للمنتج تامر مرسي يضمن جودة عالية في التصنيع والتوزيع، مما يجعل المشروع واحدًا من أهم الأفلام المنتظرة في الموسم السينمائي القادم.

التأثيرات الاجتماعية والمشهد الترفيهي

تهدف الشركة المنتجة سينرجي بلس من خلال هذا العمل إلى تقديم خلطة فريدة تجمع بين الكوميديا الخفيفة والإثارة الحركية الملحمية، وذلك لجذب شريحة واسعة من الجمهور. يأتي ذلك في ظل تزايد الطلب على الأفلام التي تقدم محتوى ترفيهي متنوع يجمع بين الضحك والتشويق، وهو ما يسعى صناع الفيلم لتحقيقه بدقة متناهية.

وإلى جانب ذلك الحدث السينمائي الكبير، تزين أعلام مصر عروض مهرجان المنصورة لسينما الأطفال، مما يعكس التنوع الثقافي والفني الواسع في المشهد الفني المحلي. هذا المهرجان يساهم في تنشئة جيل جديد من المشاهدين الصغار على تذوق الأعمال الفنية العالية الجودة، مما يخلق بيئة ثقافية متكاملة تواكب التطورات السينمائية الحديثة.