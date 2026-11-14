أحمد الفيشاوي يثير الجدل بتحويله هويته من عربية إلى إفريقية

الفنان أحمد الفيشاوي يصنف المصريين كأفارقة وفراعنة ولا يصفهم بعرب في حوار مع المشهد، مما أثار جدلاً واسعاً بشأن الهوية المصرية والجغرافيا.

أثار الفنان المصري أحمد الفيشاوي ، ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي خلال ظهوره الأخير، عقب صرحه بتغيير تصنيفه الهويوي من العربي إلى الإفريقي، مبتعداً عن الإطار الجغرافي والسياسي التقليدي للوطن العربي. خلال استضافته في برنامج بودكاست "منا وفينا" الذي تُبث حلقاته على شاشة فضائية "المشهد"، أوضح الفيشاوي موقفه المتشدد الذي يجمع بين الانتماء الفرعوني والأصالة الإفريقية لمصر، مستخدماً عبارات واضحة المعالم لتأكيد رأيه.

صرح أحمد الفيشاوي بأن المصريين ليسوا عرباً بطبيعتهم، بل هم شعب إفريقي يحمل فخر الانتماء للفراعنة ويتحدث باللغة العربية كوسيلة اتصال يومية. وأكد الفنان البالغ من العمر ثمانين عاماً أن مصر تقع فعلياً في القلب الجغرافي للقارة السمراء، مما يجعل تصنيفها الإفريقي هو التصنيف الأعمق والأدق لتاريخ شعبها وجغرافيته، بعيداً عن التبسيط السياسي.

Also read من مطرب مهرجانات إلى متسابق «دولة التلاوة».. من هو نور الريس الذي خطف الأنظار في الموسم الثاني؟

الفيشاوي يرفض التصنيف العربي ويؤكد الأصل الإفريقي

تابع أحمد الفيشاوي حديثه مبرراً اختياره لهوية إفريقية صريحة، قائلاً إنه يصف نفسه بـ "إفريقي فرعوني"، مشدداً على أن والدته تنحدر من محافظة الشرقية، بينما والده من محافظة المنوفية، مما يجعله مصرياً نقيّاً لا يملك جذوراً عربية في تكوينه الأسري المباشر. وشدد على أن نطقه للغة العربية هو مجرد لغة عامية يومية لا يعكس هويته القومية، بل هو وسيلة تواصل مع جيرانه وشعبه، في حين أن الانتماء الحقيقي يكمن في العمق الإفريقي.

وصف أحمد الفيشاوي مفهوم الوحدة العربية بأنه "كذبة كبيرة" في سياق حديثه، قبل أن يأخذ في الاعتبار مشاعر الآخرين ويؤكد أن العرب يظلون إخوة وأحباء وجيراناً لمصر. وتوقف عند سؤال المذيعة حول موقع مصر الكبير في خريطة الوطن العربي، قائلاً بوضوح إن هذا التصنيف غير موجود جغرافياً، مشدداً على أن مصر كيان إفريقي بامتياز في هويته، مستدعياً محرك البحث "إنترنت" كمرجع موضوعي يدعم هذا القول بدلاً من كونه مجرد رأي شخصي عابر.

Advertisement

تأييد تغيير الاسم الرسمي لمصر العربية

في تطور مثير للجدل، أيد أحمد الفيشاوي فكرة تعديل الاسم الرسمي للجمهورية، واصفاً فكرة تغيير اسم "جمهورية مصر العربية" بأنها "فكرة جميلة" تستحق التطبيق. هذا الموقف يتقاطع مع خطاباته السابقة التي تسعى لقطع الصلة المصطنعة بين مصر والعالم العربي من الناحية الرسمية والهويوية، مع الحفاظ على العلاقات الودية والدبلوماسية بين الشعبين، في محاولة لإعادة تعريف الهوية الوطنية بشكل يعكس الجذور الأفريقية والفرعونية.

على الرغم من الجدل الدائر حول تصريحاته الهويوية، لم يغفل أحمد الفيشاوي إلقاء المديح للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حيث صرح بفخره الكبير بانتخابه رئيساً للجمهورية. وأشاد الفيشاوي بإنجازات السيسي، قائلاً إن الرئيس نجح في تغيير هيكل الدولة "قلباً وقالباً"، مما يعني تحولاً جذرياً في البنية الداخلية والخارجية للبلاد، بعيداً عن التردد أو التراجع.

التطلعات المستقبلية لتطور مصر تحت قيادة السيسي

تابع أحمد الفيشاوي عبارات التفاؤل، متوقعاً أن تتحول مصر إلى وجهة ساحرة تجذب الأنظار وتنافس الدول الكبرى، موضحاً أن أوروبا وأمريكا ليستا الخيارين الوحيدين أو الأفضل دائماً. وشدد على سعادته الشخصية برؤية بلاده تتقدم بشكل مطرد أمام عينيه، متأملاً أن تستكمل مصر مسيرة التطور والإنجاز التي يشهدها المجتمع المصري حالياً.

يظهر هذا التصريح الأخير لـأحمد الفيشاوي تعقيد المشهد الثقافي والسياسي في مصر، حيث يجمع الفنان بين الانتماء العميق لأرضه وتاريخه الفرعوني، وبين انتقاده الحاد للمفاهيم العربية السائدة. يظل موقفه هذا مادة نقاش حادة بين النقاد والمتابعين، خاصة في ظل تزايد الحديث عن الهوية الوطنية والجغرافيا السياسية في السنوات الأخيرة.