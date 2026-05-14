أحوال أهل الفن في 24 ساعة: أخبار هامة وملحوظة في 24 ساعة

تجدر الإشارة إلى أن المركز قد أصدر بيانًا رسميًا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث أوضح تفاصيل التطوير وكيفية تأثيره على حركة التجارة وبيئة العمران في المنطقة. كما تم التأكيد على نقل الباعة الجائلين مؤقتًا لحديقة العتبة لحماية مصدر دخلهم واستمرارية نشاطهم التجاري أثناء تنفيذ المشروع.

وفاة مزيفة وأخرى حقيقية وتحويل للتحقيق.. أحوال أهل الفن في 24 ساعة ظاهرة جوية ترفع الحرارة بشكل غير مسبوق في الربيع.. إلى متى تستمر؟ أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن سوق العتبة بمنطقة الموسكي ، يشهد أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير شامل يستهدف تحويلها إلى مركز تجاري حضاري وآمن، عبر رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين الخدمات، مع الحفاظ على الطابع المعماري المميز للمباني التاريخية والحديثة بالمنطقة.

المشروع يشمل تطوير الشوارع والمحال التجارية، وتحديث المرافق وشبكات الحماية المدنية، بما يسهم في تحسين الحركة التجارية ورفع جودة البيئة العمرانية. 152 محلًا تجاريًا يتم رفع كفاءته، و5 عقارات ذات طراز معماري مميز، و9 عقارات حديثة لتوحيد الهوية البصرية للمنطقة. نقل الباعة الجائلين مؤقتًا لحديقة العتبة حفاظًا على مصدر دخلهم واستمرارية نشاطهم التجاري طوال فترة تنفيذ المشروع.

متحدث مجلس الوزراء: الحكومة تدرس تسهيلات جديدة لاستكمال ملفات التصالح في مخالفات البناء وزير التعليم: مرور يومي على جميع لجان الثانوية العامة 2026 لمواجهة الغش دون استثنا





