أخبار مصر اليوم

الإسكان الاجتماعي: 10 يونيو آخر موعد لسداد الدفعة الأولى لأقساط سكن لكل المصريين دون غرامات، المعاهد الأزهرية: فتح باب التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال والأول الابتدائي حتى 16 يوليو، البنك المركزي: الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية بالبنوك سجلت ما يعادل 3.501 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مجلس الوزراء: إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قفزت بأكثر من 3 أضعاف خلال 8 سنوات، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود إعادة إحياء معالم القاهرة الإسلامية والتاريخية، وذلك بحضور الدكتور أسامة الازهري، وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وعبدالله حسن، مساعد وزير الأوقاف للشئون الإدارية، وخلال اللقاء، أكد مدبولي، استمرار جهود جهات الدولة المعنية بإعادة إحياء مختلف المعالم التاريخية والتراثية بالقاهرة، وتطوير المناطق المحيطة بها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن، وسعيا للحفاظ على ما تتمتع به تلك المعالم من طابع معماري وتاريخي وثقافي فريد، فضلا عن دورها في اجتذاب المزيد من السائحين للتعرف على ما تذخر به القاهرة من مواقع وأماكن تاريخية عبر العصور المتعاقبة، وأشار مدبولي، إلى أنه بالانتهاء من مختلف ما يتم تنفيذه من أعمال تتعلق بإعادة إحياء المعالم التاريخية، وكذا ما يتعلق بتطوير ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمعالم التاريخية، سيصبح قلب القاهرة مزارا مفتوها يستقطب المزيد من الحركة السياحية من جميع انحاء العالم، للاستمتاع بما يضمه من العديد من المواقع التاريخية والتراثية، هذا فضلا عما يتم اقامته من أنشطة وفعاليات ثقافية وفنية متنوعة، ومن ذلك ما يتم اقامته بـ شارع الفن بمنطقة وسط البلد الذي تم انطلاقه مؤخرا، وشدد مدبولي، على أهمية هذه المشروعات بوجه عام، كما شدد على ضرورة تبني مشروع لتخضير القاهرة يستهدف تحويل أي مساحة يتم إخلاؤها إلى مسطحات خضراء، وذلك بما يسهم في زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وخلال الاجتماع، استعرض وزير الأوقاف موقف إعادة إحياء وترميم العديد من المساجد والأضرحة التاريخية، مؤكدا استمرار الجهود المبذولة في هذا الصدد، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، وذلك بما يضمن صون التراث الإسلامي، والحفاظ على الهوية الحضارية المصرية، ولفت إلى أن ما يتم تنفيذه من جهود لا تتعلق بأعمال الترميم وإعادة الإحياء فقط لمختلف تلك المعالم التاريخية والتراثية، بل تمتد لتشهد فتح المزيد من المسارات السياحية المتكاملة للربط بين العديد من المواقع والمعالم التاريخية والتراثية التي تحكي تاريخ مصر العريق عبر مر الأزمنة والحقب التاريخية، وهو ما يسهم في اتاحة تجربة مميزة ومتكاملة للسائحين والمترددين على تلك المعالم التاريخية، وخلال الاجتماع، استعرض محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر جهود إعادة إحياء العديد من معالم القاهرة الخديوية والتاريخية والإسلامية، وما يتم في هذا الإطار من أعمال تتعلق بإعادة المظهر الحضاري والتاريخي لتلك المعالم، مع الاهتمام بإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية المتواجدة بالمناطق التاريخية والمناطق المحيطة بها، والرئيس السيسي: حل الدولتين أساس السلام..

ودعم المفاوضات الأمريكية الإيرانية ضرورة للاستقرار الإقليمي، معهد التخطيط القومي يختتم برنامج التخطيط بالسيناريوهات لتأهيل كوادر الدولة على التحليل الاستراتيجي واستشراف المستقب





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