أخبار متنوعة: نيمار، صور، بيشوي، وجايسون موموا

ملخص لأخبار البرازيل حول إصابة نيمار، النزوح من صور، القبض على بيشوي، واعتذار جايسون موموا عن فيلم Helldivers.

شهدت الساحة الرياضية تطورات جديدة بشأن إصابة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، حيث كشف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن آخر المستجدات الطبية لحالة اللاعب. وأوضح البيان الرسمي أن الفحوصات التي أجراها الفريق الطبي لمنتخب البرازيل أظهرت تحسنا ملحوظا في إصابة نيمار التي تعرض لها خلال مباراة ودية.

وأشار الأطباء إلى أن نيمار يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف بهدف العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن، مع تقييم حالته أسبوعيا لضمان عدم تعرضه لأي انتكاسة. كما شددت المصادر على أن الجهاز الفني للمنتخب يتابع تطورات الحالة عن كثب، وقد يقرر استدعاء اللاعب للمباريات القادمة إذا استمر التحسن بنفس الوتيرة. ويعول الجمهور البرازيلي على نيمار كعنصر حاسم في تشكيلة الفريق خلال البطولات القادمة، مما يجعل أخبار تعافيه محل اهتمام واسع.

وفي الشأن اللبناني، شهدت مدينة صور ومحيطها جنوب لبنان نزوحا كثيفا للسكان بعد الإنذار العاجل الذي أصدره الجيش الإسرائيلي بإخلاء المنطقة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن آلاف العائلات غادرت منازلها على عجل حاملين ممتلكاتهم الأساسية، متوجهين نحو مناطق أكثر أمنا في الشمال والبقاع. وأعربت بلدية صور عن قلقها إزاء الوضع الإنساني المتردي، داعية المنظمات الدولية إلى تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين.

كما أشارت مصادر أمنية إلى أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع قريبة من المدينة، مما أدى إلى تدمير بعض المباني ووقوع إصابات طفيفة. وتعيش المنطقة حالة من التوتر الشديد وسط تحذيرات من احتمال توسع العمليات العسكرية، بينما تواصل السلطات اللبنانية جهودها لاستيعاب النازحين وتوفير الخدمات الأساسية لهم. على صعيد آخر، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على شخص يُلقب بأسد المقطم ويدعى بيشوي، وذلك لاتهامه في قضايا متعددة تتعلق بصبري نخنوخ.

وذكرت المصادر أن المتهم كان مطلوبا للعدالة في قضايا تزوير وانتحال صفة وتهديد، وقد تم ضبطه بعد عملية أمنية محكمة في منطقة المقطم بالقاهرة. وأكدت النيابة العامة أنه سيتم تقديم بيشوي للمحاكمة بتهم تشكيل عصابات والاعتداء على المواطنين، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات القضايا المرتبطة به. وتأتي هذه العملية في إطار حملة أمنية موسعة تستهدف الخارجين عن القانون وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

وفي عالم السينما، أعلن الفنان الأمريكي جايسون موموا اعتذاره عن المشاركة في فيلم Helldivers، المقتبس من لعبة إلكترونية شهيرة تحمل الاسم نفسه والتي أصدرتها شركة سوني بيكتشرز عام 2015. ومن المقرر أن يخرج الفيلم جاستن لين، وتدور أحداثه حول وحدة نخبة من الجنود تُعرف باسم هيلدايفرز الذين يقاتلون مخلوقات فضائية تهدد بتدمير كوكب الأرض الخيالي. وقد حددت الشركة المنتجة شهر نوفمبر من عام 2027 موعدا نهائيا لإطلاق الفيلم في دور العرض السينمائي عالميا.

وتسبب اعتذار موموا في وضع فريق العمل في مأزق كبير، لأنهم لم يقوموا بترشيح أي فنان آخر بديل، وكان قراره بمثابة مفاجأة لهم. وقد سبق لموموا أن لعب دور البطولة في فيلم Mine craft عام 2025، المقتبس أيضا عن لعبة إلكترونية تم تطويرها عام 2011، وقد حقق الفيلم إيرادات عالمية بلغت حوالي 961 مليون دولار مقابل ميزانية إنتاج قدرها 150 مليون دولار.

ويبحث المنتجون حاليا عن بديل لموموا في أسرع وقت لضمان التزام الجدول الزمني المحدد، مع توقعات بأن يظل الفيلم ضمن قائمة الإنتاجات الضخمة المرتقبة





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

نيمار صور بيشوي جايسون موموا هيلدايفرز

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

سوني تتراجع عن متطلبات Helldivers 2 PSN لمشغلات الكمبيوتربعد إحداث شرخ هائل من خلال إجبار لاعبي Helldivers 2 PC على ربط حسابات Steam الخاصة بهم بشبكة PlayStation Network، تتراجع شركة Sony. لن يتم إصدار تحديث 6 مايو بعد الآن، ومن المفترض أنه لن تتم إزالة اللعبة من البيع على Steam في 177 دولة ومنطقة كما ورد بالأمس.

Read more »

Helldivers 2 تصبح اللعبة الأكثر مبيعًا على PlayStationقالت الشركة الأم لـ PlayStation في مكالمة أرباحها الأخيرة، إن لعبة Helldivers 2 'تجاوزت التوقعات' بكثير في شركة Sony، حيث باعت 12 مليون وحدة في أول 12 أسبوعًا منذ الإصدار

Read more »

لعبة Helldivers 2 تصل إلى Xbox Series S/X الشهر المقبل.. تفاصيلستُطرح لعبة Helldivers 2، لعبة التصويب التعاونية من سوني، والتي صدرت على PS5 والكمبيوتر الشخصي في عام 2024، على Xbox Series S/X الشهر المقبل..

Read more »

تحديث Helldivers 2 الجديد يقلّص حجم اللعبة بـ131 جيجابايت على الكمبيوترإذا كنت تعاني من نقص مساحة التخزين على جهازك، فقد يحمل التحديث التجريبي الأخير للعبة Helldivers 2 خبرًا سارًّا، فقد أعلن المطوّرون عن تخفيض ضخم في حجم ملف اللعبة على الحاسوب بنسبة تقارب 85%.

Read more »