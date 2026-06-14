تضم هذه المقالة مجموعة من الأخبار المتنوعة التي تشمل اكتشاف جثة في مدينة تيخوانا المكسيكية حيث يتدرب منتخب إيران لكرة القدم، وتوقعات بخاتمة الحرب الإيرانية الأمريكية، وانتقادات إسرائيلية لقاعدة في جنين، وتفاصيل عن اتفاق إيراني أمريكي، وإحصاءات عن التأمين الصحي في مصر.

في تطور مثير للحيرة، عثرت السلطات المكسيكية على جثة خارج ملعب كالينتي في مدينة تيخوانا الحدودية، حيث يتواجد منتخب إيران استعدادًا لمباراته الأولى في كأس العالم ضد نيوزيلندا.

وتم اكتشاف الجثة يوم الجمعة داخل حقيبة صندوق سيارة رمادية في ساحة انتظار قريبة من الملعب، مما استدعى تدخل الشرطة بسبب الرائحة النفاذة المنبعثة من الحقيبة المفتوحة. وتواجه المدينة، التي تستضيف المنتخب الإيراني نتيجة لتأخر إصدار التأشيرات والقيود المفروضة على سفر الإداريين والمدربين، تحديات أمنية كبيرة حيث تُصنف كواحدة من أعلى عشر مدن عنفًا في المكسيك.

وسجلت تيخوانا 1219 جريمة قتل العام الماضي، رغم انخفاض بنسبة 32% مقارنة بعام 2024، وتinfect بسمعة طويلة كمركز لتهريب المخدرات واستضافة آلاف المهاجرين الذين منعوا من دخول الولايات المتحدة. وفي سياق منفصل، أشار أستاذ العلوم السياسية إلى احتمالية انتهاء الحرب الإيرانية الأمريكية قريبًا، مع تأكيد جميع الأطراف على حاجة ملحة for استراحة.

كما انتقد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الإسرائيلي إنشاء قاعدة إسرائيلية في جنين، معتبرًا ذلك خرقًا لاتفاق أوسلو، وأشار إلى أن الضفة الغربية أصبحت الجائزة الكبرى للاحتلال. من جانبه، كشف المسؤول الإيراني رفيع المستوى عن بند في اتفاق السلام مع طهران لا يريد دونالد ترامب الإعلان عنه صراحة. وفي الشأن الصحي، أعلن خالد عبد الغفار أن نسبة رضا المواطنين عن التأمين الصحي الشامل بلغت 82%، مؤكدًا أن الكمال في الصحة غير موجود





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