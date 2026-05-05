أخبار اليوم: مبيعات الأجانب بالبورصة و تطورات في قطاع التكنولوجيا المالية

آخر المستجدات الاقتصادية والمالية في مصر، بما في ذلك حركة المستثمرين الأجانب في البورصة، وارتفاع أسعار الأسمدة، وموافقة الرقابة المالية على شركات التكنولوجيا المالية.

وصول مكثف التوربينة البخارية للوحدة الأولى بمفاعل الضبعة النووية من كوريا الجنوبية.

محلل اقتصادي: مبيعات الأجانب طبيعية لجني الأرباح بعد مكاسب قياسية منذ بداية 2026. تصدرت أسهم قطاع البنوك قائمة الأكثر مبيعًا من المستثمرين الأجانب خلال تعاملات شهر أبريل الماضي، في حين اتجهت مشترياتهم بوتيرة أكبر نحو أسهم قطاع الموارد الأساسية والأسمدة.

ويأتي ذلك تزامنًا مع ارتفاع أسعار الأسمدة الحرة بالسوق المحلية بنسبة 36% منذ اندلاع الحرب على إيران، ليصل سعر الطن إلى 30 ألف جنيه حاليا، بدلا من 22 ألف جنيه، فيما قالت مصادر لـ«الشروق» إن السوق تترقب زيادات إضافية في أسعار الأسمدة الحرة خلال الفترة المقبلة، بنحو 10% على أقل تقدير. ووفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البورصة المصرية واطلعت عليها «الشروق»، سجلت تعاملات المستثمرين غير المصريين صافي بيع بقيمة 1.04 مليار جنيه على أسهم البنوك بنهاية الشهر الماضي مقارنة بمبيعات 3.5 مليار جنيه على أسهم نفس القطاع في شهر مارس.

وقال أدهم كمال الدين، محلل الأسواق المالية، إن اتجاه الأجانب نحو بيع أسهم البنوك طبيعي لجني الأرباح بعد المكاسب القياسية التي حققها القطاع المصرفي منذ بداية العام، مشيرا إلى أن تلك المبيعات ستستمر لفترة قصيرة وتعاود الشراء مرة أخرى. وحققت أرباح المصارف المصرية ارتفاعات قوية خلال عام 2025 مدعومة بارتفاع أسعار الفائدة الذي عزز من ربحيتها في استثمارها في أذون وسندات الخزانة.

وشملت مبيعات الأجانب أيضًا أسهم كلٍ من قطاع الأغذية والمشروبات بصافي 685.02 مليون جنيه، وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بصافي بيع 442.6 مليون جنيه، وقطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بصافي مبيعات 374 مليون جنيه، وقطاع الطاقة والخدمات المساندة بقيمة 294.8 مليون جنيه. كما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع في قطاع الرعاية الصحية بصافي 54.7 مليون جنيه، وقطاع المنسوجات والسلع المعمرة بصافي 7 ملايين جنيه، وقطاع السياحة والترفيه بصافي بيع 2.8 مليون جنيه، وقطاع التجارة والموزعين بقيمة مبيعات 81.7 مليون جنيه، وقطاع الخدمات التعليمية بـ10.5 مليون جنيه، وقطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بحجم مبيعات 7.2 مليون جنيه.

وتصدر قطاع الموارد الأساسية، والذي تسيطر عليه أسهم الأسمدة بشكل أكبر، قائمة أكثر القطاعات المفضلة للمستثمرين الأجانب، بعدما اتجهت تعاملاتهم فيه إلى صافي شراء بقيمة 675.6 مليون جنيه. وقال كمال الدين خلال تصريحات لـ'الشروق'، إن سيولة الأجانب تشهد بالبورصة إعادة تدوير نحو القطاعات التي من المتوقع أن تنتعش بدعم من التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط؛ لذلك اتجهوا للشراء بأسهم قطاع الأسمدة التي تعد على قائمة الأسهم المستفيدين من تلك الأزمة.

كما مالت تعاملات المستثمرين الأجانب للشراء أيضًا في أسهم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بصافي شراء 266 مليون جنيه، وقطاعي خدمات ومنتجات صناعية وسيارات و خدمات نقل وشحن بصافي 16.6 مليون جنيه، و 19.4 مليون جنيه علي الترتيب. الرقابة المالية تمنح 6 شركات الموافقة على مزاولة أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية. هذه التطورات تعكس ديناميكية السوق المصري وتأثير العوامل الإقليمية والدولية على الاستثمارات المختلفة. وتظهر أهمية قطاع الأسمدة كقطاع جاذب للاستثمارات في ظل الظروف الراهنة.

كما تسلط الضوء على التوجهات المتغيرة للمستثمرين الأجانب نحو إعادة تدوير السيولة في القطاعات الواعدة. بالإضافة إلى ذلك، تشير إلى التقدم في مجال التكنولوجيا المالية ودعم الشركات الناشئة في هذا المجال. وتؤكد على أهمية دور الرقابة المالية في تنظيم ومراقبة الأنشطة المالية لضمان استقرار السوق وحماية المستثمرين





