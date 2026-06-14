أخبار التعليم: شروط تقديم الصف الأول الابتدائي 2026 – 2027 للأم المعيلة وآخر موعد تقديم الصف الأول الابتدائي 2027

يحدد هذا النص شروط تقديم الصف الأول الابتدائي 2026 – 2027 للأم المعيلة وبيانات آخر موعد تقديم الصف الأول الابتدائي 2027. كما يشرح الخطوات التي يجب اتباعها في عملية التقديم للصف الأول الابتدائي 2026 – 2027 للأم المعيلة.

الدواء تسحب 12 مستحضرا من الصيدليات خلال شهر: صحة المواطن أولويةحسمت مديريات التربية و التعليم بالمحافظات، أوراق وشروط تقديم الصف الأول الابتدائي 2026 – 2027 من قبل ال أم المعيلة سواء كانت منفصلة، أو أرملة، أو حتى في حالات غياب الأب بسبب سفره للخارج أو إن كان مسجون، إذ تُمكن الولاية التعليم ية الأم الحق الكامل في التقديم لطفلها للالتحاق ب الصف الأول الابتدائي دون الحاجة إلى موافقة الأب أو حضوره.

وفيما يخص خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي 2026 – 2027 للأم المعيلة يتم من خلال 3 مراحل: - المرحلة الأولى: تقديم الصف الأول الابتدائي 2026 – 2027 للطفل إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. - المرحلة الثانية: تقديم الأوراق المطلوبة. - المرحلة الثالثة: الحصول على تأشيرة قبول الملف من المدرسة بعد الإطلاع على حكم الولاية التعليمية، وذلك حتى تكون الأم هي المسؤولة الرسمية الوحيدة عن الطفل أمام المدرسة





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