أخبار رياضية وسياسية واقتصادية: إخلاء سبيل رمضان صبحي واستعدادات كأس الإنتركونتيننتال

أخبار متفرقة تشمل إخلاء سبيل لاعب كرة القدم رمضان صبحي، واستعدادات فريق رياضي لمباراة في كأس الإنتركونتيننتال، بالإضافة إلى أخبار سياسية واقتصادية هامة، منها توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وسنغافورة، وارتفاع أسعار الذهب في مصر، ودعم أمريكا لإسرائيل، وإخلاء سبيل علياء قمرون.

غادر مطار القاهرة، منذ قليل، بعثة فريق لكرة القدم، متجهة إلى المملكة العربية السعودية، استعدادًا لمواجهة نادي أهلي جدة السعودي، في المباراة المقررة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن بطولة كأس الإنتركونتيننتال . يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه النيابة العامة عن قرارها بإخلاء سبيل لاعب كرة قدم مصري شهير، رمضان صبحي ، بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه مصري، على خلفية اتهامات بالتزوير.

تعود تفاصيل القضية إلى شهر مايو الماضي، حيث تم ضبط شخص يؤدي امتحانًا نيابة عن رمضان صبحي، داخل معهد للسياحة والفنادق في منطقة أبو النمرس. وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بأنه تلقى مقابلًا ماديًا من اللاعب مقابل دخوله إلى لجنة الامتحان وأداء الامتحان بدلاً منه. \وفي سياق متصل، أكد مقدم البلاغ أنه تم اكتشاف محاولة الطالب أداء الامتحان بدلاً من اللاعب أثناء عملية مراجعة إثبات الشخصية، مما دفع إدارة المعهد إلى التحفظ عليه وتحرير محضر بالواقعة. حضر المستشار أشرف عبد العزيز، محامي اللاعب رمضان صبحي، التحقيقات، وأكد أن اللاعب غادر قسم شرطة أبو النمرس في طريقه إلى منزله بعد سداد الكفالة التي أمرت بها النيابة العامة. من ناحية أخرى، يستعد بطل أفريقيا، الفريق الزائر، لمواجهة الأهلي السعودي، بطل آسيا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة، وذلك في إطار منافسات كأس إنتركونتيننتال، وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث. \في أخبار أخرى، شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السنغافوري مراسم التوقيع على سبع مذكرات تفاهم بين البلدين، مما يعكس تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات مختلفة. على صعيد الاقتصاد، شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوز سعر عيار 21 حاجز الـ 5 آلاف جنيه مصري. وفي سياق آخر، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن دعمها العسكري لإسرائيل، حيث قدمت لها 30 مروحية أباتشي و3250 ناقلة جند مدرعة، وذلك في إطار التطورات الإقليمية. وفي سياق آخر، أصدرت النيابة العامة قرارًا بإخلاء سبيل علياء قمرون بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه مصري





