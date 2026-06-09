أخبار اليوم: تعديلات ضريبية وأجواء حارة وتراجع كبير في أسعار الذهب

تغطية لأهم الأخبار في مصر وفلسطين: مجلس النواب يوافق على تعديلات ضريبة القيمة المضافة ويحدد شروط السكن البديل، ووزير صحة فلسطين يحذر من تدهور الوضع الصحي، وهيئة الأرصاد المصرية تحذر من موجة حارة، وسبائك الذهب BTC تسجل تراجعاً كبيراً يتجاوز 1400 جنيه، وإعلان خطوات حجز 48 ألف شقة جديدة.

وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري على التعديلات الجديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة ، حيث حسمت موقف ضريبة الشقق والأراضي. كما حددت الشروط الأساسية للحصول على السكن البديل لمستحقي الإيجار القديم، مع مهلة أخيرة للتقديم.

وفي فلسطين، حذر وزير الصحة من استمرار تدهور الوضع الصحي في الضفة الغربية والقدس الشرقية. على صعيد آخر، تشهد مصر موجة حارة، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من منخفض صحراوي يرفع درجات الحرارة لتصل إلى 44 درجة مئوية.

وفي سوق الذهب، سجلت أسعار سبائك الذهب BTC اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026 تراجعاً كبيراً تجاوز 1400 جنيه في الصاغة المصرية، حيث بدأت الأسعار من 7516 جنيهاً لوزن جرام واحد، ووصلت إلى 740 ألفاً و600 جنيه لوزن 100 جرام، وفقاً لبورصة الذهب ومؤسسة جولد بيليون. كما انخفضت أسعار السبائك بمختلف الأوزان مقارنة بأمس، مثل سبيكة 2.5 جرام إلى 18602 جنيهاً، وسبيكة 5 جرامات إلى 37080 جنيهاً، وسبيكة 10 جرامات إلى 74130 جنيهاً، وسبيكة 20 جراماً إلى 148220 جنيهاً، وسبيكة 50 جراماً إلى 370400 جنيهاً، وسبيكة 100 جرام إلى 740600 جنيهاً.

من ناحية أخرى، أعلنت خطوات حجز 48 ألف شقة من بنك التعمير والإسكان، مع توقعات بالإعلان عن أسعار للوحدات الاجتماعية والفاخرة





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