أخبار اليوم: تطورات سياسية في إسرائيل، كشف مالي في مصر، ومستقبل صلاح مع ليفربول

آخر المستجدات السياسية في إسرائيل مع سعي بينيت ولابيد لإسقاط نتنياهو، تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول أراضي مصر الجديدة، وجهود ليفربول للتعاقد مع بديل لمحمد صلاح.

تشهد الساحة السياسية ال إسرائيل ية تطورات متسارعة مع سعي بينيت ولابيد لتوحيد جهودهما بهدف إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو . يأتي هذا التحرك في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية المتزايدة ضد سياسات الحكومة الحالية، وتصاعد الخلافات الداخلية بين أعضاء الائتلاف الحاكم.

يسعى الطرفان إلى تشكيل جبهة معارضة قوية قادرة على تقديم بديل حكومي يحظى بثقة الجمهور، مع التركيز على قضايا مثل الإصلاح القضائي، وتكلفة المعيشة، والعلاقات مع الفلسطينيين. وتتضمن خططهم التواصل مع الأحزاب الأخرى في الكنيست، بما في ذلك تلك التي لم تشارك في تشكيل الحكومة الحالية، بهدف الحصول على دعم واسع النطاق. يواجه هذا المسعى تحديات كبيرة، أبرزها التباينات الأيديولوجية بين الأحزاب المختلفة، وصعوبة التوصل إلى اتفاق حول تشكيل حكومة مستقرة.

ومع ذلك، يرى مراقبون أن الضغوط الشعبية المتزايدة، والفشل في معالجة القضايا الملحة، قد يدفعان بعض أعضاء الائتلاف الحاكم إلى الانشقاق والانضمام إلى المعارضة. وفي سياق مختلف، كشف الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر عن وجود أراضٍ تابعة لشركة مصر الجديدة بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليار جنيه مصري لم يتم إدراجها ضمن المخزون الرسمي للشركة. هذا الاكتشاف يثير تساؤلات حول مدى دقة البيانات المالية للشركة، وشفافية عملياتها المحاسبية.

ووفقًا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، فإن هذه الأراضي تشمل مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والصناعية، بالإضافة إلى بعض العقارات التجارية. ويشير التقرير إلى أن عدم إدراج هذه الأراضي في المخزون الرسمي للشركة قد يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة، وتقليل قيمة أصول الشركة. وقد طالب الجهاز المركزي للمحاسبات إدارة شركة مصر الجديدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الوضع، وإدراج جميع الأراضي غير المدرجة في المخزون الرسمي، وتقديم تقرير مفصل عن أسباب هذا التقصير.

كما أوصى الجهاز بتكثيف الرقابة على العمليات المحاسبية للشركة، والتأكد من دقة البيانات المالية، وتطبيق معايير المحاسبة الدولية. هذا الكشف يمثل ضربة قوية لسمعة شركة مصر الجديدة، ويؤكد أهمية تعزيز الرقابة المالية والإدارية في الشركات الحكومية. على صعيد كرة القدم، يواصل نادي ليفربول الإنجليزي جهوده المكثفة للتعامل مع تبعات رحيل نجمه المصري محمد صلاح، الذي بات على وشك إنهاء مسيرته مع النادي بنهاية الموسم الحالي.

وقد اتفق صلاح مع إدارة النادي على إنهاء عقده مبكرًا، على الرغم من أنه يمتد حتى صيف عام 2027، مما يجعله متاحًا للانتقال إلى أي نادٍ آخر في صفقة مجانية. هذا القرار يمثل تحديًا كبيرًا أمام إدارة ليفربول، حيث يمثل صلاح ركيزة أساسية في الفريق، ولاعبًا يتمتع بشعبية جارفة بين الجماهير. ويسعى النادي جاهدًا لإيجاد بديل مناسب لصلاح، مع الأخذ في الاعتبار أهمية الحفاظ على مستوى الفريق التنافسي.

وقد قام النادي بدراسة عدة خيارات، من بينها يان ديوماند، وبرادلي باركولا، وديزيري دوي، إلا أن ارتفاع قيمتهم السوقية يمثل عقبة رئيسية. وفي هذا السياق، برز اسم الدولي الألماني كريم أديمي كأحد أبرز البدائل المطروحة، خاصة مع استعداد نادي بوروسيا دورتموند للتخلي عنه مقابل نحو 52 مليون جنيه إسترليني. يُعد أديمي لاعبًا سريعًا وموهوبًا، وقادرًا على اللعب في عدة مراكز هجومية، مما يمنح المدرب آرني سلوت مرونة تكتيكية كبيرة.

ويطالب اللاعب براتب أسبوعي يتراوح بين 150 و180 ألف جنيه إسترليني، وهو ما يبدو مناسبًا في هيكل رواتب ليفربول. ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تطورات حاسمة في هذا الملف، حيث يسعى ليفربول لحسم صفقة التعاقد مع أديمي قبل بدء الموسم الجديد





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إسرائيل نتنياهو مصر ليفربول محمد صلاح أخبار

United States Latest News, United States Headlines