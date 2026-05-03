أخبار متنوعة: معاناة مع السرطان، تحذيرات بشأن الطماطم، واستلام مصر للطيران لطائرة جديدة

أخبار اليوم تتضمن تطورات صحية وإعلانات حكومية في مجال الغذاء، بالإضافة إلى صفقة مهمة لتحديث أسطول مصر للطيران. كما تتضمن أخبارًا عن استمرار مبادرة كلنا واحد.

في تطورات متسارعة، كشف الإعلامي عمرو أديب عن معاناته ومعاناة المقربين منه مع مرض السرطان ، حيث خضع عدد من أقرب الناس إليه لعلاج كيماوي. وفي سياق آخر، حذرت الحكومة من وجود طماطم في الأسواق تم رشها بمادة الإثيريل بهدف تسريع النضج، مما قد يؤدي إلى الفشل الكلوي.

هذا التحذير أثار قلقًا واسعًا بين المواطنين، ودعت الحكومة إلى توخي الحذر عند شراء الطماطم. أما على صعيد قطاع الطيران، فقد أعلنت شركة مصر للطيران وشركة بوينج العالمية عن استلام الناقل الوطني المصري أول طائرة من طراز (B737-8Max). هذا الاستلام يأتي ضمن عقد تأجير استراتيجي مع شركة SMBC Aviation Capital يشمل 18 طائرة، مما يجعلها أول طائرة 737 ماكس تنضم إلى أسطول مصر للطيران.

وأكد الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة مصر للطيران، على عمق العلاقات التاريخية بين مصر للطيران وبوينج، والتي تقوم على الثقة المتبادلة والتعاون المستمر. وأضاف أن هذه الخطوة تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الشركة لتحديث أسطولها الجوي، وتقديم تجربة سفر أفضل وأكثر راحة للعملاء. كما أشار إلى أن الطائرة الجديدة تتميز بتكنولوجيا متقدمة وبصمة بيئية منخفضة، مما يدعم رؤية الشركة للنمو المستدام.

إن إضافة هذه الطائرات، بالإضافة إلى 30 طائرة أخرى من طراز بوينج 800-737، سيعزز بشكل كبير من الكفاءة التشغيلية للشركة، حيث توفر الطائرة الجديدة كفاءة في استهلاك الوقود وتخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 20%. وستستخدم مصر للطيران هذه الطائرات على الرحلات القصيرة والمتوسطة المدى إلى وجهات إقليمية ودولية مثل باريس وبروكسل وإسطنبول وفيينا. من جهته، أعرب باري فلانري، رئيس العمليات التجارية لشركة SMBC Aviation Capital، عن فخره بالمساهمة في تطوير مصر للطيران من خلال تسليم هذه الطائرة.

وأكد على التزام الشركة بتزويد مصر للطيران بأحدث الطائرات التي تضمن أعلى مستويات الكفاءة وترتقي بتجربة المسافرين. كما أشاد بالشراكة الاستراتيجية مع بوينج. وسيحظى الركاب على متن طائرات مصر للطيران من طراز 737 ماكس بتجربة سفر مريحة بفضل تصميم Boeing Sky Interior، الذي يتضمن أنظمة إضاءة LED متطورة ونوافذ أكبر ومساحة تخزين أكبر.

وأكد أنبيسي يتبارك، نائب الرئيس للمبيعات والتسويق في أفريقيا لدى شركة بوينج للطائرات التجارية، أن تسليم هذه الطائرة يمثل خطوة مهمة في تحقيق أهداف مصر للطيران التطويرية، وبداية حقبة جديدة للناقل الوطني. وأشار إلى أن الطائرة الجديدة توفر الكفاءة والمدى والراحة التي تحتاجها شركات الطيران. وقد استلم وفد من مصر للطيران، برئاسة أيمن ثابت، الطائرة في مصنع بوينج بمدينة سياتل، حيث أقامت بوينج احتفالية بهذه المناسبة.

وتعد مصر للطيران من أكبر وأقدم مشغلي طائرات 737 في أفريقيا منذ عام 1975، بالإضافة إلى تشغيلها خمس طائرات من طراز 777 وثماني طائرات من طراز 787 دريملاينر. وفي إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثامنة والعشرين





