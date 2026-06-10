أخبار الذهب في الإمارات: تراجع وتيرة التراجع في البورصة العالمية

تراجعت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 10-6-2026، بالتزامن مع تراجع المعدن الأصفر في البورصة العالمية. شهد سعر الجنيه الذهب نحو 3654 درهمًا إماراتيًا، وسجل سعر الأوقية نحو 15995 درهمًا إماراتيًا. كما شهد سعر الذهب عيار 24 نحو 514.25 درهمًا إماراتيًا، وسعر الذهب عيار 22 نحو 476.25 درهمًا إماراتيًا. شهد سعر الذهب عيار 21 نحو 456.75 درهمًا إماراتيًا، وسعر الذهب عيار 18 نحو 391.50 درهمًا إماراتيًا.

شهدت أسعار الذهب في الإمارات انخفاضًا، بالتزامن مع تراجع المعدن الأصفر، في البورصة العالمية والذي سجل نحو 4261.4 دولار. يستعرض موقع «صدى البلد» أسعار الذهب وتحركاته في الإمارات اليوم الأربعاء 10يونيو 2026، وفقًا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 10-6-2026 دون مصنعية سعر الذهب عيار 24 سجّل سعر الذهب عيار 24 نحو 514.25 درهم إماراتي. سعر الذهب عيار 22 وصل سعر الذهب عيار 22 إلى 476.25 درهم إماراتي. سعر الذهب عيار 21 وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 456.75 درهم إماراتي. سعر الذهب عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 391.50 درهم إماراتي.

سعر الجنيه الذهب بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 3654 دراهمًا إماراتيًا. سعر الأوقية في الإمارات بلغت سعر الأوقية في الإمارات نحو 15995 درهمًا إماراتيًا. سعر الذهب عالميًا وسجل سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4261,4 دولار. في أدني مستوياته ..

الذهب يواصل الخسارة بالسوق المحلي والعالمي اليومتراجع أسعار الذهب عالميا.. وعيار 21 يسجل 6390 جنيهاعوامل مؤثرة في سعر الذهب يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها: معدل سعر الفائدة عالميًا: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره. كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب: تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره. سوق الذهب في دبي يعدّ سوق الذهب في دبي من أبرز الوجهات السياحية في الإمارات لكونه من أقدم وأجمل الأسواق التراثية في الإمارة بحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويضمّ سوق الذهب في دبي العديد من الخيارات الرائعة ذات الجودة العالية التي ترضي كافة الأذواق، وتتولى حكومة دبي الإشراف على جميع المنتجات لضمان جودتها وأصالتها





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