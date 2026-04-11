أخبار عاجلة: قضايا صحية وسياسية واجتماعية تتصدر المشهد

غزة .. مرضى كلى يطالبون بعلاجهم في الخارج لنقص الأدوية عقب الإبادة. يعاني مرضى الكلى في قطاع غزة من أزمة صحية خانقة، حيث يطالبون بتوفير العلاج اللازم لهم في الخارج نظرًا للنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، والذي تفاقم بشكل كبير بعد الأحداث الأخيرة. يعيش المرضى في ظل ظروف إنسانية صعبة، حيث يواجهون صعوبات جمة في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، مما يهدد حياتهم بشكل مباشر. تتزايد المخاوف من تدهور أوضاعهم الصحية، خاصة مع استمرار الحصار ونقص الإمدادات الطبية.

وناشد المرضى والمنظمات الإنسانية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياتهم، وتوفير العلاج اللازم لهم، وتسهيل سفرهم إلى الخارج لتلقي العلاج المناسب. الوضع في غزة يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، ويتطلب تحركًا عاجلًا لإنهاء معاناة المرضى، وضمان حقهم في الحصول على الرعاية الصحية الكاملة. يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية، والعمل على تخفيف المعاناة عن سكان القطاع، وتوفير الدعم اللازم لهم في هذه الظروف الصعبة. \عقب عقدين من الاستشارة وبناء التوافقات.. من هو نزار آميدي رئيس العراق الجديد؟ بعد عملية انتخابية معقدة ومفاوضات مكثفة، تم اختيار نزار آميدي رئيسًا جديدًا للعراق. شهدت عملية الانتخابات استشارة واسعة النطاق، وبناء توافقات بين مختلف القوى السياسية، بهدف تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في البلاد. يمتلك آميدي خبرة واسعة في المجال السياسي والإداري، حيث شغل مناصب رفيعة في الحكومة العراقية، وشارك في العديد من المؤتمرات والاجتماعات الدولية. يواجه الرئيس الجديد تحديات جسيمة، أبرزها إعادة بناء الثقة بين المواطنين والحكومة، ومكافحة الفساد، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. يسعى آميدي إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتوفير الأمن والاستقرار لجميع العراقيين. يعلق العراقيون آمالًا كبيرة على الرئيس الجديد، ويتطلعون إلى تحقيق التغيير الإيجابي في البلاد، وتحسين أوضاعهم المعيشية. \كاتدرائية جميع القديسين تتزين بالأضواء احتفالا بعيد القيامة المجيد. تزينت كاتدرائية جميع القديسين في احتفال مهيب بعيد القيامة المجيد، بألوان الأضواء الزاهية والزخارف الجميلة، مما أضفى على المكان جوًا من البهجة والاحتفال. شهدت الكاتدرائية توافد الآلاف من المسيحيين من مختلف أنحاء العالم، للمشاركة في القداسات والصلوات، والاحتفال بذكرى قيامة السيد المسيح. تعكس هذه الاحتفالات الروحانية العالية التي يتمتع بها المسيحيون، وتعزز قيم المحبة والتسامح والسلام. تعتبر كاتدرائية جميع القديسين من أبرز المعالم الدينية في المنطقة، وتستقبل على مدار العام الزوار من جميع الديانات والثقافات. شهدت الاحتفالات هذا العام مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، مما يعكس وحدة وتماسك المجتمع. \تنامورا: الانفجار الذي جمّد العالم.. كواليس الكارثة الأعنف تاريخيًا. شهد العالم كارثة تاريخية في منطقة تنامورا، حيث وقع انفجار هائل هز العالم، وتسبب في دمار شامل، وخسائر بشرية فادحة. يعتبر هذا الانفجار من أعنف الكوارث التي شهدها التاريخ، حيث طالت آثاره مناطق واسعة، وأدت إلى تغييرات جذرية في البيئة والمناخ. تمتد تداعيات الكارثة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حيث تأثرت العديد من الدول والمنظمات الدولية. تضافرت جهود الإنقاذ والإغاثة في محاولة للتخفيف من آثار الكارثة، وتقديم المساعدات للمتضررين. يواجه العالم تحديات كبيرة في التعامل مع آثار الكارثة، وإعادة بناء المناطق المتضررة، وحماية البيئة. \محامي الطفلتين ضحيتي حمل السفاح من عمهما بالمنوفية: المتهم اعتدى عليهما تحت تهديد السلاح. كشف محامي الطفلتين ضحيتي جريمة الاعتداء الجنسي من قبل عمهما في محافظة المنوفية، عن تفاصيل جديدة حول الجريمة المروعة. أكد المحامي أن المتهم قام بالاعتداء على الطفلتين تحت تهديد السلاح، مما أدى إلى تفاقم الأذى النفسي والجسدي الذي تعرضتا له. طالب المحامي بتطبيق أقصى العقوبات على المتهم، حفاظًا على حقوق الطفلتين، وتحقيق العدالة. \النائب محمد البلتاجي عن مقترح التبرع بمليون جنيه لسداد ديون مصر: ميراث بقاله 100 سنة وإحنا أولى ببلدنا. علق النائب محمد البلتاجي على مقترح التبرع بمليون جنيه لسداد ديون مصر، معتبرًا أن هذا المقترح غير منطقي. أشار البلتاجي إلى أن الأموال التي يتم جمعها يجب أن تستثمر في تنمية البلد، وليس في سداد الديون. أكد البلتاجي أن الشعب المصري هو الأحق بثروات البلاد، وأن الموارد يجب أن توجه لتحسين مستوى المعيشة، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. انتقد البلتاجي السياسات الاقتصادية الحالية، وطالب بإصلاحات جذرية لتحقيق التنمية المستدامة، والحد من الديون. أكد البلتاجي أن الشعب المصري قادر على بناء مستقبل أفضل، إذا تم توجيه الموارد بشكل صحيح. \تقدم النادي الأهلي، صباح اليوم، بتظلم إلى كلٍّ من رابطة الأندية المحترفة ولجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد القرارات الصادرة عن لجنة المسابقات، والتي نصت على إيقاف وليد صلاح الدين، مدير الكرة، مباراة واحدة مع تغريمه 5 آلاف جنيه، وإيقاف محمد الشناوي أربع مباريات مع غرامة 50 ألف جنيه، إلى جانب توقيع غرامة مالية على النادي قدرها 20 ألف جنيه. وطالب الأهلي، في تظلمه للجهتين، بإلغاء هذه القرارات، مشيرًا إلى وجود خصومة مع حكم المباراة محمود وفا، فضلًا عن تقدمه ولاعبيه بشكوى ضده إلى لجنة الانضباط، عقب تجاوزه بحق لاعبي الفريق، وهم الشناوي وتريزيجيه وحسين الشحات، باستخدام ألفاظ غير لائقة، إلى جانب الدفع باليد، في واقعة وصفها النادي بأنها سابقة خطيرة في الملاعب المصرية





