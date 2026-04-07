أخبار اليوم: رحيل فنانة تشكيلية، ترقب عالمي لهاري بوتر، تطورات في مفاوضات إيران، وإدانة لاقتحام الأقصى

تشمل أبرز أخبار اليوم: رحيل رائدة الفن التشكيلي زينب السجيني، ترقب عالمي لمسلسل هاري بوتر الجديد، تطورات في مفاوضات واشنطن وطهران، إدانة لاقتحام الأقصى، بالإضافة إلى آراء حول قضايا اقتصادية وفنية.

رحيل زينب السجيني .. رائدة الفن التشكيلي التي وثّقت الأمومة والإنسان في لوحاتها. عبرت دولة الإمارات عن بالغ أسفها لعدم اعتماد مجلس الأمن قرارًا يتعلق بمضيق هرمز. يشهد العالم ترقبًا واسعًا للمسلسل الجديد المستوحى من عالم هاري بوتر ، مع حلقة خاصة تكشف عن كواليس العمل. في حوارها لـ الشروق، تحدثت نور إيهاب عن تشابه شخصية عاليا في مسلسل اثنين غيرنا مع شخصيتها الحقيقية. تظهر بوادر تقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهران، رغم التوقعات التي تستبعد التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء ولاية الرئيس ترامب.

كشف الفنان حمادة هلال عن موقف محرج واجهه في بداية مسيرته الفنية، حيث رفض مطرب شهير منحه فرصة للغناء. مفاجأة مدوية في قضية تعذيب طفلة المنوفية حتى الموت، حيث كشفت التحاليل أن الضحية ليست ابنة الأب المتهم. تسلمت واشنطن رد إيران المكون من 10 نقاط لإنهاء الحرب، ووصفت الرد بأنه «متشدد». طرح رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق تساؤلات حول عدم الاحتجاج على انخفاض سعر الدولار من 52 إلى 46 جنيهًا. في سياق متصل، أدان النائب نشأت أبو حتة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، واصفًا هذه الخطوة بـ'البلطجة السياسية والاستفزاز المرفوض' و'الانتهاك الصارخ' لكافة المواثيق والأعراف الدولية. وأكد أن هذا التصرف يشكل مساسًا خطيرًا بالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية، محذرًا من أن استمرار مثل هذه الممارسات قد يؤدي إلى تفجير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإشعال مشاعر الغضب لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم. ثمّن النائب البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، مشيدًا بموقف الدولة المصرية الثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية المقدسات، ومؤكدًا على أهمية التحركات الدبلوماسية المصرية التي تسعى إلى وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته. \وعبر عن قلقه العميق إزاء القيود التي يفرضها الاحتلال على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، معتبرًا أن هذه القيود تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وتعديًا على حرية العبادة. شدد على ضرورة احترام الدور التاريخي والقانوني للأوقاف الإسلامية في القدس، وعلى رأسها الوصاية الهاشمية، في إدارة شؤون المسجد الأقصى وتنظيم الدخول إليه، وذلك بهدف الحفاظ على قدسية المسجد وصون الوضع القائم فيه. طالب النائب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الاستفزازات، محذرًا من أنها تقوض فرص السلام وتدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، وتساهم في تأجيج الصراع وتعقيد الجهود المبذولة لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. كما أكد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال في المستقبل. \بالإضافة إلى ذلك، سلط الضوء على أهمية الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية، مؤكدًا أن مصر ستقف دائمًا كحائط صد في وجه أي محاولات لتقويض هذا الوضع. وأشار إلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل تحقيق حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما دعا إلى ضرورة تفعيل دور المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، في الضغط على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووقف جميع الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني. واختتم حديثه بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية ستبقى في صدارة اهتمامات مصر، وأن القاهرة ستواصل جهودها الدبلوماسية لخدمة القضية العادلة للشعب الفلسطيني وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة





زينب السجيني هاري بوتر إيران واشنطن القدس الأقصى فلسطين الفن التشكيلي الشرق الأوسط

