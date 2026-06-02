أخبار متنوعة: وزيرة الخارجية تستعرض جهود مصر الإقليمية، иندпوب إسرائيل ينتقد ماكرون، ولبنان يعلن وقف إطلاق نار جزئياً، ووفاة الفنانة سهام جلال

تستعرض وزيرة الخارجيةrifuge

تستعرض وزيرة الخارجية في لقاء مع الصحافة الكورية جهود مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة; كما ينتقد مندوب إسرائيل بمجلس الأمن الرئيس الفرنسي ماكرون قائلا: لا نريد أرض لبنان ولا البقاء فيها; ويعلن لبنان وقف إطلاق نار جزئي بين إسرائيل وحزب الله لكن الهجمات مستمرة; وفي شؤون فنية، كشفت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة الممثلين والمسؤولة عن الملف الطبي عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة سهام جلال التي وافتها المنية عن عمر ناهز الـ54 عاما بعد أزمة صحية.

بدأت سهام جلال حياتها المهنية كعارضة أزياء قبل أن تنتقل إلى التمثيل في نهاية التسعينيات، حيث انطلقت سينمائيا من خلال فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، وشاركت في أعمال أخرى مثل "فيلم ثقافي" و"حرب إيطاليا". كما عملت في الدراما التلفزيونية وشاركت في مسلسلات بارزة مثل "حدائق الشيطان"Mobile Safari" وجⁿomes





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